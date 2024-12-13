Vídeo de Anúncio Não Pulável: Domine os Formatos de Anúncio do YouTube

Crie anúncios de vídeo não puláveis poderosos para cativar seu público-alvo e melhorar o desempenho dos anúncios, usando o Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um tutorial dinâmico de 1,5 minuto voltado para criadores de conteúdo e equipes de marketing, mostrando as melhores práticas para criar campanhas eficazes de vídeo de anúncio não pulável no YouTube. O estilo visual deve ser envolvente e acelerado, incorporando vários exemplos ilustrativos de diferentes formatos de anúncio, acompanhados por uma trilha sonora animada e motivadora. Utilize os avatares de IA do HeyGen para apresentar dicas importantes e integre suporte de biblioteca de mídia/estoque para elementos visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma visão geral concisa de 2 minutos sobre conformidade para anunciantes e equipes jurídicas/de conformidade, detalhando as complexas políticas de anúncios do YouTube especificamente relacionadas a colocações de vídeo de anúncio não pulável e anúncios in-stream. A estética visual deve ser autoritária e direta, apresentando destaques de texto proeminentes na tela para cláusulas de política, complementados por uma trilha de áudio calma e informativa. Implemente o recurso de legendas/captions do HeyGen para acessibilidade e use Templates e cenas estruturadas para manter um layout profissional.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia técnico de 1,5 minuto para produtores de vídeo e especialistas em marketing técnico, demonstrando como otimizar os aspectos técnicos de um vídeo de anúncio não pulável, focando na proporção ideal e resolução para vários formatos de anúncio. O vídeo deve empregar um estilo visual detalhado e preciso com demonstrações gráficas claras e uma explicação de áudio técnica e focada. Utilize a capacidade de redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para ilustrar diferentes opções de exibição e gerar conteúdo diretamente de um roteiro usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Como Funciona o Vídeo de Anúncio Não Pulável

Aprenda a criar efetivamente anúncios de vídeo não puláveis impactantes que atendam às especificações do YouTube, garantindo que sua mensagem alcance os espectadores sem interrupção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Conciso
Desenvolva um roteiro claro e envolvente, atento à `duração do anúncio`, tipicamente de 15 a 20 segundos para anúncios de vídeo não puláveis. Use o recurso `Texto-para-vídeo a partir de roteiro` do HeyGen para converter rapidamente seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Visuais e Voz Envolventes
Enriqueça sua mensagem selecionando visuais atraentes e uma voz profissional. Os `avatares de IA` do HeyGen podem apresentar seu conteúdo, dando vida aos seus `anúncios em vídeo` e capturando a atenção do espectador.
3
Step 3
Aplique Branding e Otimize o Formato
Adapte seu anúncio para atender às `especificações de anúncios do YouTube` aplicando a identidade única da sua marca. Utilize os `controles de branding (logo, cores)` do HeyGen para garantir consistência em todo o seu anúncio, tornando seu vídeo distinto.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Não Pulável
Finalize seu projeto exportando o `vídeo de anúncio não pulável` no formato e resolução corretos. A capacidade de `redimensionamento de proporção e exportações` do HeyGen garante que seu anúncio esteja perfeitamente formatado para reprodução sem falhas no YouTube.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aproveite Histórias de Sucesso de Clientes em Anúncios

Crie anúncios de vídeo impactantes a partir de depoimentos de clientes, construindo confiança e mostrando o valor do produto para cativar o público em colocações de anúncios não puláveis.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a atender às especificações de anúncios do YouTube para anúncios em vídeo?

O HeyGen simplifica a criação de anúncios em vídeo de alta qualidade que estão alinhados com as especificações de anúncios do YouTube. Nossa plataforma suporta várias proporções e resoluções, garantindo que seu conteúdo seja otimizado para diferentes formatos de anúncio em diversos dispositivos.

Quais formatos de anúncios em vídeo o HeyGen pode produzir para publicidade eficaz no YouTube?

O HeyGen permite que você gere uma variedade de anúncios em vídeo envolventes adequados para publicidade no YouTube, incluindo formatos para anúncios in-stream e anúncios curtos e impactantes. Nossos avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo ajudam você a criar narrativas atraentes para qualquer duração de anúncio.

Quais aspectos técnicos o HeyGen gerencia para anúncios em vídeo profissionais no YouTube?

O HeyGen lida com maestria com aspectos técnicos críticos para seus anúncios em vídeo no YouTube, oferecendo controle preciso sobre resolução e proporção durante a criação e exportação. Isso garante que seus arquivos de vídeo sejam otimizados para desempenho e diretrizes da plataforma, simplificando suas campanhas de anúncios.

O HeyGen pode otimizar a duração e exportações de anúncios em vídeo para diversas colocações no YouTube?

Absolutamente. O HeyGen permite que você gerencie eficientemente a duração dos anúncios em vídeo e otimize as exportações, crucial para várias colocações no YouTube, incluindo vídeos de anúncio não puláveis. Nossa plataforma garante que seu conteúdo atenda às recomendações de tamanho máximo de arquivo enquanto mantém a qualidade visual.

