Crie uma narrativa envolvente de 45 segundos para um "vídeo de ONG" projetado para inspirar empatia e atrair novos doadores, mostrando um dia na vida de alguém beneficiado pelo trabalho da sua ONG. O estilo visual deve ser autêntico e acolhedor, usando impacto emocional para conectar com o público, complementado por uma trilha sonora serena e esperançosa. Utilize a "geração de narração" do HeyGen para adicionar uma narrativa poderosa e pessoal descrevendo o impacto das doações. Esta peça de storytelling é destinada a indivíduos navegando em feeds de redes sociais, encorajando-os a saber mais e contribuir.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "anúncio de arrecadação de fundos" dinâmico de 30 segundos visando uma resposta rápida do público online para uma campanha urgente. O vídeo precisa de um estilo visual de alta energia com cortes rápidos e sobreposições de texto envolventes, acompanhado por uma trilha musical urgente, mas otimista. Empregue "Templates & scenes" do HeyGen para um visual polido e adicione "Legendas" para garantir que a mensagem principal e o chamado à ação sejam acessíveis mesmo sem som. Este "vídeo de arrecadação de fundos" é perfeito para plataformas de redes sociais de formato curto onde a ação imediata é desejada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um conteúdo de vídeo personalizado informativo de 60 segundos ilustrando a visão de longo prazo e projetos bem-sucedidos da sua ONG, destinado a comitês de concessão e patrocinadores corporativos. O tom visual deve ser profissional e confiável, incorporando uma mistura de entrevistas simuladas com "avatares de IA" e gráficos impactantes explicando dados complexos, tudo apoiado por uma trilha musical calma e autoritária. Aproveite o "Texto para vídeo a partir de script" do HeyGen para garantir uma mensagem precisa e uma entrega profissional, visando transmitir o impacto sustentado do "vídeo de caridade".
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um "vídeo de anúncio de serviço público" impactante de 15 segundos para redes sociais que levante conscientemente uma questão crítica que sua ONG aborda. Este curto "post de mídia social" exige um estilo visual ousado e minimalista, priorizando uma única imagem ou animação marcante do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen junto a uma mensagem poderosa e concisa, apoiada por um áudio rítmico memorável. Garanta a visualização ideal em todas as plataformas utilizando o recurso "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" do HeyGen, capturando a atenção imediata de um público geral amplo.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais para ONGs

Crie facilmente vídeos de ONGs que inspirem ação e impulsionem a arrecadação de fundos, engajando seu público com uma narrativa visual poderosa.

1
Step 1
Escolha Seu Template
Selecione da nossa diversa biblioteca de templates profissionalmente projetados, especificamente curados para ajudá-lo a criar vídeos de ONGs impactantes com facilidade.
2
Step 2
Adicione Sua Mídia
Faça upload e edite seus vídeos ou imagens, incorpore seus controles de branding como logotipos e cores, e integre sua mensagem única para contar sua história.
3
Step 3
Aplique Narrações & Avatares
Enriqueça seu vídeo com geração de narração de som natural, aproveitando a tecnologia de texto para fala, ou destaque avatares de IA para transmitir sua mensagem de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte & Compartilhe Sua Mensagem
Exporte facilmente seu vídeo de alta qualidade em várias proporções de aspecto, pronto para download e compartilhamento em todas as plataformas de redes sociais para alcançar um público mais amplo.

Casos de Uso

Narrativa Poderosa & Conscientização

Crie vídeos inspiradores que contem a história da sua ONG, motivem ação e elevem o público a apoiar sua causa.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen capacita ONGs a criar vídeos de arrecadação de fundos envolventes e compartilhar histórias impactantes?

O HeyGen oferece uma plataforma intuitiva para ONGs produzirem vídeos de arrecadação de fundos de alta qualidade, transformando texto em cenas envolventes com avatares de IA e diversas narrações. Nossas ferramentas fáceis de usar simplificam o processo de criação de vídeos, permitindo que você conte histórias poderosas que ressoem com seu público e gerem apoio.

Quais ferramentas específicas o HeyGen oferece para produzir vídeos de marketing para ONGs de alta qualidade de forma eficiente?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos de marketing para ONGs com uma rica biblioteca de templates de vídeo personalizáveis e extenso estoque de mídia. Nossa plataforma com tecnologia de IA suporta a criação de texto para vídeo, permitindo que você gere rapidamente vídeos promocionais profissionais sem habilidades extensas de edição.

Minha organização pode marcar seu conteúdo de vídeo personalizado de forma eficaz ao usar o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seu conteúdo de vídeo personalizado esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua ONG. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e elementos visuais específicos em seus vídeos promocionais, mantendo uma imagem consistente e profissional.

O HeyGen facilita o aumento do alcance e engajamento de vídeos de ONGs em várias plataformas?

Sim, o HeyGen aprimora seus vídeos de ONGs para máximo impacto em plataformas de redes sociais com recursos como legendas automáticas e proporções de aspecto personalizáveis. Ao oferecer diversas opções de narração e visuais de alta qualidade, o HeyGen ajuda a garantir que sua mensagem seja acessível e envolvente para um público mais amplo.

