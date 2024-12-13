Crie uma narrativa envolvente de 45 segundos para um "vídeo de ONG" projetado para inspirar empatia e atrair novos doadores, mostrando um dia na vida de alguém beneficiado pelo trabalho da sua ONG. O estilo visual deve ser autêntico e acolhedor, usando impacto emocional para conectar com o público, complementado por uma trilha sonora serena e esperançosa. Utilize a "geração de narração" do HeyGen para adicionar uma narrativa poderosa e pessoal descrevendo o impacto das doações. Esta peça de storytelling é destinada a indivíduos navegando em feeds de redes sociais, encorajando-os a saber mais e contribuir.

