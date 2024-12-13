Criador de Vídeos de Arrecadação de Fundos para ONGs: Aumente as Doações Agora

Aumente a conscientização e envolva doadores com vídeos cativantes feitos facilmente usando nossos avatares de IA inteligentes.

Crie um vídeo envolvente de 60 segundos compartilhando uma 'história de impacto' de um beneficiário, direcionado diretamente a potenciais doadores. Esta narrativa deve apresentar um avatar de IA realista contando sua jornada com a ONG, apoiado por música de fundo inspiradora e texto na tela ilustrando marcos importantes. O estilo visual deve ser autêntico e esperançoso, usando iluminação suave e imagens positivas, projetado para construir empatia e mostrar a mudança real que suas organizações sem fins lucrativos alcançam.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 'agradecimento aos doadores' de 45 segundos, voltado para apoiadores existentes, demonstrando como suas contribuições estão fazendo uma diferença tangível. O vídeo deve combinar imagens de mídia de arquivo inspiradoras mostrando projetos comunitários com uma geração de narração calorosa e sincera, expressando profunda gratidão. Certifique-se de que legendas claras estejam habilitadas, e o estilo geral de áudio seja suave e apreciativo, transmitindo visualmente o sucesso coletivo alcançado através de sua generosidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo urgente, mas empoderador, de 30 segundos para 'aumentar a conscientização' sobre uma questão social crítica, direcionado a novos apoiadores e seguidores de redes sociais. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para articular o problema e propor soluções, incorporando visuais dinâmicos da biblioteca de mídia para ilustrar a escala do desafio. O estilo visual deve ser informativo e moderno, empregando gráficos ousados e uma narração clara e persuasiva para impulsionar a ação imediata e incentivar o engajamento com sua campanha de arrecadação de fundos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 90 segundos de 'destaques do evento' recapitulando um recente evento de arrecadação de fundos, especificamente adaptado para os participantes e sua comunidade online mais ampla. Aproveite modelos personalizáveis e cenas para montar rapidamente clipes envolventes, garantindo que a exportação final seja otimizada com redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas sociais. O estilo visual deve ser energético e celebratório, apresentando música de fundo animada e cortes rápidos de interações positivas, encapsulando o espírito do evento e incentivando a participação futura nos esforços de suas organizações sem fins lucrativos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Arrecadação de Fundos para ONGs

Crie vídeos de arrecadação de fundos envolventes com facilidade para compartilhar suas histórias de impacto, aumentar doações e conscientizar sobre sua causa sem fins lucrativos.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma ampla gama de modelos de vídeos de arrecadação de fundos projetados para inspirar e envolver seu público. Isso economiza seu tempo e fornece uma base profissional para sua mensagem.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Integre suas fotos, clipes de vídeo e texto exclusivos. Utilize a extensa biblioteca de mídia/suporte de arquivo para encontrar visuais adicionais que aprimorem sua narrativa e mostrem o trabalho da sua organização.
3
Step 3
Aplique Melhorias de IA
Eleve sua história com recursos avançados como geração de narração profissional. Articule claramente sua mensagem e construa uma conexão mais profunda com potenciais doadores e apoiadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Otimize seu vídeo para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações. Compartilhe facilmente seu vídeo de arrecadação de fundos impactante em canais de marketing de redes sociais e em seu site para maximizar o alcance e impulsionar a ação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Impacto e Sucesso de Doadores

.

Conte efetivamente histórias impactantes de seus beneficiários e contribuições de doadores para construir confiança e inspirar mais apoio.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de arrecadação de fundos atraentes para organizações sem fins lucrativos?

HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado que simplifica a criação de vídeos de arrecadação de fundos atraentes, permitindo que organizações sem fins lucrativos produzam conteúdo profissional de forma rápida e econômica. Utilizando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro, você pode contar histórias impactantes que ressoam e aumentam as doações.

O HeyGen oferece modelos personalizáveis para campanhas de arrecadação de fundos de caridade?

Sim, o HeyGen oferece uma seleção diversificada de modelos personalizáveis e ferramentas de edição de arrastar e soltar, especificamente projetadas para campanhas de arrecadação de fundos de organizações sem fins lucrativos. Você pode personalizar seus vídeos com os controles de marca da sua organização, incluindo logotipo e cores, e integrar mídia de arquivo da nossa extensa biblioteca para maximizar o engajamento.

Como os recursos do HeyGen melhoram a narrativa para engajamento de doadores e campanhas de conscientização?

O HeyGen melhora a narrativa ao permitir a criação de vídeos impactantes com geração de narração natural e legendas automáticas, garantindo que sua mensagem seja clara e acessível. Esses recursos ajudam as organizações sem fins lucrativos a aumentar efetivamente a conscientização e melhorar o engajamento dos doadores para marketing em redes sociais e além.

O que torna o HeyGen uma plataforma eficiente para produção de vídeos de organizações sem fins lucrativos?

HeyGen é uma plataforma de edição de vídeo eficiente que simplifica a produção de vídeos profissionais para organizações sem fins lucrativos, economizando tempo e recursos significativos. Seus recursos de edição intuitivos impulsionados por IA, redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas e opções de exportação simples garantem uma produção rápida, econômica e de amplo alcance para seus esforços de arrecadação de fundos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo