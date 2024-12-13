HeyGen é uma plataforma de edição de vídeo eficiente que simplifica a produção de vídeos profissionais para organizações sem fins lucrativos, economizando tempo e recursos significativos. Seus recursos de edição intuitivos impulsionados por IA, redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas e opções de exportação simples garantem uma produção rápida, econômica e de amplo alcance para seus esforços de arrecadação de fundos.