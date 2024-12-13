O HeyGen otimiza seu fluxo de trabalho com ferramentas robustas de suíte de criação de vídeo projetadas para eficiência. Você pode realizar a criação de vídeos em massa e a reutilização fácil de conteúdo a partir de materiais existentes, permitindo que você gere inúmeras newsletters de vídeo de forma rápida e consistente para suas campanhas de marketing por e-mail.