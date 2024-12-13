Gerador de Vídeo para Newsletter: Engaje Seu Público

Transforme texto em newsletters de vídeo cativantes, aumentando as taxas de abertura e o engajamento do público com avatares de IA.

Gere um vídeo energético de 45 segundos demonstrando como um pequeno empresário pode aumentar o "engajamento do público" transformando suas atualizações de texto em conteúdo dinâmico de "gerador de vídeo para newsletter". O estilo visual deve ser brilhante e moderno, apresentando um "avatar de IA" explicando o processo, acompanhado por uma narração amigável e entusiasmada. Este vídeo é direcionado a pequenos empresários e gerentes de marketing que buscam economizar tempo na criação de conteúdo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos direcionado a criadores de conteúdo e coaches online, ilustrando como eles podem enviar "newsletters de vídeo personalizadas" e se destacar na "reutilização de conteúdo". O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e acessível, usando "modelos e cenas" para mostrar vários formatos de newsletter enquanto uma narração suave explica os benefícios das newsletters personalizáveis.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para gerentes de produto e fundadores de startups anunciando um novo recurso com uma abordagem de "criação de vídeo por IA", utilizando um "criador de newsletter em vídeo". O estilo visual deve ser limpo e profissional, com animações elegantes, complementado por uma geração de narração clara e autoritária, e "legendas" para garantir acessibilidade a todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo convincente de 90 segundos voltado para agências de marketing e equipes empresariais, demonstrando o poder da "criação de vídeos em massa" para campanhas em larga escala com um "avatar de IA" profissional. O estilo visual deve ser corporativo e sofisticado, mostrando redimensionamento e exportação de "proporção de aspecto" eficientes para adaptar o conteúdo a diversas plataformas e públicos, enquanto uma narração clara destaca os benefícios da tecnologia de gerador de vídeo por IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeo para Newsletter

Transforme facilmente seu conteúdo de texto em newsletters de vídeo envolventes que cativam seu público e melhoram seus esforços de marketing por e-mail.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo ou colando o conteúdo da sua newsletter. Nossa ferramenta com tecnologia de IA converterá seu texto em um roteiro de vídeo dinâmico, pronto para aprimoramento visual.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Apresentador
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos de vídeo profissionais para representar sua marca. Isso dá vida à sua mensagem sem a necessidade de uma câmera.
3
Step 3
Personalize e Aperfeiçoe
Personalize seu vídeo com controles de branding, música de fundo e narrações para combinar com o estilo da sua marca. Adicione legendas para garantir acessibilidade a todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo em vários formatos de proporção e resoluções, depois exporte facilmente para integração perfeita na sua plataforma de marketing por e-mail. Sua newsletter de vídeo está pronta para ser enviada.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente em Newsletters de Vídeo

Construa confiança e demonstre valor integrando facilmente histórias de sucesso de clientes como vídeos em suas newsletters personalizadas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar newsletters de vídeo envolventes?

O HeyGen permite que você crie newsletters de e-mail envolventes de forma fácil usando suas avançadas capacidades de criação de vídeo por IA. Utilize modelos de vídeo profissionais, avatares de IA e conversão de texto em fala para produzir conteúdo cativante que aumenta o engajamento do público sem edição complexa.

Posso personalizar minhas newsletters de vídeo com o HeyGen?

Com certeza, o HeyGen permite newsletters altamente personalizáveis. Você pode ajustar cada aspecto, desde o uso de avatares de IA que refletem a voz da sua marca até a incorporação de seus próprios meios, garantindo que cada newsletter de vídeo personalizada realmente ressoe com seu público e ajude você a economizar tempo.

O que torna o HeyGen um criador de newsletters de vídeo eficaz com tecnologia de IA?

O HeyGen se destaca como um criador de newsletters de vídeo eficaz com tecnologia de IA ao utilizar uma IA sofisticada para simplificar a produção de vídeos. Com recursos como avatares de IA realistas, geração de texto para vídeo e edição intuitiva de arrastar e soltar, qualquer pessoa pode produzir newsletters de vídeo de qualidade profissional rapidamente.

Como o HeyGen apoia a criação eficiente de conteúdo de vídeo para newsletters?

O HeyGen otimiza seu fluxo de trabalho com ferramentas robustas de suíte de criação de vídeo projetadas para eficiência. Você pode realizar a criação de vídeos em massa e a reutilização fácil de conteúdo a partir de materiais existentes, permitindo que você gere inúmeras newsletters de vídeo de forma rápida e consistente para suas campanhas de marketing por e-mail.

