Crie Guias Envolventes com Nosso Novo Criador de Vídeos de Guias para Usuários
Transforme roteiros em guias de usuário envolventes passo a passo com nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo profissional de 90 segundos para integração de produtos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, demonstrando como criar tutoriais envolventes com o HeyGen. Utilize um estilo visual elegante e dinâmico que destaque a integração de avatares realistas de IA, apoiado por uma narração gerada por IA confiante e clara e uma trilha sonora corporativa contemporânea, para apresentar efetivamente os recursos do produto.
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos projetado para educadores e treinadores que precisam criar guias de usuário detalhados passo a passo, focando em uma estética clara, detalhada e visualmente precisa. O vídeo enfatizará a utilidade de legendas para acessibilidade, narrado por uma voz calma e articulada com som de fundo mínimo para garantir máxima clareza e transferência eficaz de informações.
Crie uma vitrine vibrante de 45 segundos do criador de vídeos online para criadores de conteúdo e comunicadores corporativos que priorizam eficiência e consistência de marca. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno, adaptável e orientado por modelos, destacando como os modelos profissionais do HeyGen podem simplificar a criação de conteúdo, complementado por uma geração de narração animada e inspiradora para transmitir potencial criativo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie mais cursos e alcance mais alunos em todo o mundo.
Produza facilmente conteúdo tutorial extenso e guias de usuário para educar um público global.
Aumente o engajamento e a retenção de treinamento com IA.
Melhore a eficácia dos guias de usuário e o sucesso da integração de produtos aumentando o engajamento e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen utiliza IA para criação de vídeos?
O HeyGen atua como uma poderosa plataforma de IA generativa, permitindo que os usuários criem vídeos profissionais diretamente a partir de roteiros de texto. Ele integra perfeitamente avatares realistas de IA e narrações geradas por IA para produzir conteúdo atraente de forma eficiente.
Quais opções de personalização estão disponíveis no HeyGen?
O HeyGen oferece aos usuários ampla personalização, incluindo o uso de modelos profissionais e controles de marca robustos para incorporar logotipos e cores da empresa. Isso permite a criação de documentação de vídeo personalizada e materiais de integração de produtos.
Os vídeos do HeyGen podem ser adaptados para diferentes plataformas e públicos?
Sim, o HeyGen garante ampla compatibilidade por meio do redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas e a geração automática de legendas. Esses recursos técnicos são cruciais para a entrega de tutoriais e guias de usuário envolventes globalmente.
O HeyGen suporta a produção eficiente de vídeos técnicos?
Absolutamente, o HeyGen simplifica a produção de vídeos tutoriais e conteúdo de guias para novos usuários, permitindo a criação diretamente a partir de texto. Sua plataforma de IA generativa reduz a necessidade de ferramentas de edição complexas, focando na rápida conversão de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.