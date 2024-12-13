Crie Guias Envolventes com Nosso Novo Criador de Vídeos de Guias para Usuários

Transforme roteiros em guias de usuário envolventes passo a passo com nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 90 segundos para integração de produtos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, demonstrando como criar tutoriais envolventes com o HeyGen. Utilize um estilo visual elegante e dinâmico que destaque a integração de avatares realistas de IA, apoiado por uma narração gerada por IA confiante e clara e uma trilha sonora corporativa contemporânea, para apresentar efetivamente os recursos do produto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos projetado para educadores e treinadores que precisam criar guias de usuário detalhados passo a passo, focando em uma estética clara, detalhada e visualmente precisa. O vídeo enfatizará a utilidade de legendas para acessibilidade, narrado por uma voz calma e articulada com som de fundo mínimo para garantir máxima clareza e transferência eficaz de informações.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma vitrine vibrante de 45 segundos do criador de vídeos online para criadores de conteúdo e comunicadores corporativos que priorizam eficiência e consistência de marca. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno, adaptável e orientado por modelos, destacando como os modelos profissionais do HeyGen podem simplificar a criação de conteúdo, complementado por uma geração de narração animada e inspiradora para transmitir potencial criativo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Novo Criador de Vídeos de Guias para Usuários

Crie vídeos de guias de usuário envolventes e profissionais com facilidade usando IA, simplificando sua integração de produtos e documentação.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Projeto
Inicie seu novo guia de usuário construindo do zero ou selecionando um modelo profissional adaptado para guias de usuário passo a passo.
2
Step 2
Adicione Conteúdo e Narração
Insira seu roteiro ou texto, depois use nossa IA para gerar narrações com som natural, ou faça upload do seu próprio áudio para um toque personalizado.
3
Step 3
Selecione Visuais e Avatares
Enriqueça seu vídeo escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares realistas de IA para apresentar seu conteúdo e integre mídia relevante para ilustrar etapas-chave.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Finalize seu vídeo com legendas geradas automaticamente e aplique controles de marca antes de exportar seu vídeo de integração de produtos de alta qualidade para compartilhamento imediato.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique tópicos complexos e melhore a educação do usuário

.

Simplifique recursos complexos de produtos e melhore a compreensão do usuário por meio de documentação em vídeo clara e concisa.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen utiliza IA para criação de vídeos?

O HeyGen atua como uma poderosa plataforma de IA generativa, permitindo que os usuários criem vídeos profissionais diretamente a partir de roteiros de texto. Ele integra perfeitamente avatares realistas de IA e narrações geradas por IA para produzir conteúdo atraente de forma eficiente.

Quais opções de personalização estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen oferece aos usuários ampla personalização, incluindo o uso de modelos profissionais e controles de marca robustos para incorporar logotipos e cores da empresa. Isso permite a criação de documentação de vídeo personalizada e materiais de integração de produtos.

Os vídeos do HeyGen podem ser adaptados para diferentes plataformas e públicos?

Sim, o HeyGen garante ampla compatibilidade por meio do redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas e a geração automática de legendas. Esses recursos técnicos são cruciais para a entrega de tutoriais e guias de usuário envolventes globalmente.

O HeyGen suporta a produção eficiente de vídeos técnicos?

Absolutamente, o HeyGen simplifica a produção de vídeos tutoriais e conteúdo de guias para novos usuários, permitindo a criação diretamente a partir de texto. Sua plataforma de IA generativa reduz a necessidade de ferramentas de edição complexas, focando na rápida conversão de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

