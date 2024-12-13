Revolucione a Integração: Seu Novo Criador de Vídeos de Integração de Software

Envolva os usuários com vídeos de integração personalizados. Utilize avatares de IA para oferecer treinamento claro e consistente e reduzir a rotatividade.

Crie um vídeo de integração envolvente de 45 segundos projetado para novos usuários de SaaS, apresentando as funcionalidades principais de um novo software. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com animações nítidas e destaques de texto na tela, complementado por uma narração energética gerada pela capacidade de geração de voz do HeyGen, garantindo um tom amigável e acessível.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto de 60 segundos direcionado a usuários existentes que precisam aprender sobre um recurso recém-lançado dentro de um aplicativo. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, profissional e destacar diretamente a interface do usuário com demonstrações passo a passo claras, narradas precisamente através do recurso de texto para vídeo do HeyGen para garantir precisão e consistência.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo animado de 90 segundos voltado para potenciais clientes, simplificando um conceito de software complexo para um novo criador de vídeos de integração de software. Adote um estilo visual dinâmico e ilustrativo com gráficos em movimento envolventes, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar informações-chave de maneira visualmente atraente e semelhante a um ser humano.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de integração de 30 segundos para clientes de software B2B, focando na configuração inicial e nos benefícios. O estilo visual deve ser consistente com as diretrizes da marca, aproveitando modelos e cenas personalizáveis disponíveis através do recurso Modelos & cenas do HeyGen, apoiado por legendas claras e concisas para acessibilidade e alcance de público diversificado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Novo Criador de Vídeos de Integração de Software

Crie vídeos de integração profissionais e envolventes para seu novo software com facilidade. Nossa plataforma intuitiva simplifica a criação de vídeos, tornando recursos complexos fáceis de explicar e entender.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Integração
Esboce as informações-chave para seu guia de novos usuários. Aproveite nosso recurso de "texto para vídeo a partir de roteiro" para converter seu conteúdo em cenas dinâmicas, formando o núcleo do seu vídeo de integração de software.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Personalize
Selecione entre uma variedade de "avatares de IA" para apresentar seu conteúdo, trazendo um elemento humano para seus vídeos instrucionais. Personalize as cenas usando nossa extensa biblioteca para explicar visualmente os recursos do seu software.
3
Step 3
Aplique a Identidade da Sua Marca
Personalize sua criação para corresponder à estética da sua marca. Utilize nossos poderosos "controles de marca" para incorporar o logotipo da sua empresa, cores e fontes específicas, garantindo vídeos de integração profissionais e envolventes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Integração
Uma vez que seu vídeo esteja completo, faça uma revisão final. Em seguida, use o recurso de "redimensionamento de proporção e exportações" para baixar seu vídeo de integração de alta qualidade em vários formatos, pronto para ser compartilhado com novos usuários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Demonstrações Rápidas de Recursos de Software

.

Crie rapidamente clipes de vídeo curtos e demonstrações de recursos para novos softwares, simplificando funções complexas e acelerando a proficiência do usuário.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração envolventes?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de integração envolventes sem esforço, usando avatares de IA e uma biblioteca de modelos personalizáveis. Nosso motor criativo permite total personalização, garantindo que seu conteúdo cative novos usuários e funcionários.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de integração eficaz para novos softwares?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de integração de software transformando roteiros de texto em vídeos polidos com narração de IA e legendas. Essa capacidade de texto para vídeo significa que você não precisa de habilidades avançadas de edição de vídeo para produzir tutoriais profissionais e claros.

Posso personalizar meus vídeos de integração para corresponder à identidade da minha marca com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece extensos controles de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e narrativa visual consistente em todos os seus vídeos. Isso garante que cada vídeo de integração animado reforce a identidade da sua marca e ofereça uma experiência de usuário unificada.

O HeyGen suporta a criação de outros tipos de vídeos além de conteúdo de integração?

Sim, o HeyGen é uma ferramenta versátil de criação de vídeos além de apenas vídeos de integração de novos softwares. Você pode facilmente produzir vídeos explicativos de alta qualidade, vídeos de demonstração de produtos e vídeos de treinamento, aproveitando avatares de IA e modelos personalizáveis para diversas necessidades de comunicação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo