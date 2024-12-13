Novo Gerador de Integração de Software: Simplifique o Treinamento

Aumente a adoção de produtos e a retenção de usuários com vídeos instrutivos envolventes criados usando avatares de IA.

Crie um tutorial técnico de 1 minuto demonstrando como um novo gerador de integração de software simplifica a configuração inicial do usuário. Direcione para um público técnico de desenvolvedores de software e administradores de TI, apresentando um estilo visual limpo e profissional com uma narração clara e autoritária. Destaque a eficiência de gerar conteúdo instrucional diretamente da documentação técnica usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro e mostrando diferentes avatares de IA explicando recursos complexos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenhe um vídeo explicativo envolvente de 90 segundos para gerentes de RH e líderes de produto, ilustrando como o software de integração dedicado melhora as taxas de adoção de usuários. Empregue um estilo visual moderno, passo a passo, com transições dinâmicas e uma narração amigável. Enfatize a facilidade de criar caminhos de integração estruturados utilizando os diversos Modelos & cenas do HeyGen e as robustas capacidades de Geração de Narração para uma mensagem consistente.
Produza um vídeo de vitrine de 45 segundos voltado para equipes de marketing e líderes de sucesso do cliente, destacando como a integração personalizada pode ser alcançada com um novo gerador de integração de software. Adote uma estética visual elegante e de marca com música de fundo animada e um apresentador virtual entusiasmado. Demonstre como elementos de marca personalizados são integrados perfeitamente usando avatares de IA como apresentadores virtuais, apoiados por uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para consistência visual.
Crie um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos para empresas globais e iniciativas de D&I, detalhando como um programa eficaz de integração de funcionários garante acessibilidade global. Utilize um estilo visual inclusivo e profissional, apresentando explicações claras e música de fundo instrumental. Mostre o papel crítico das Legendas/legendas para necessidades linguísticas diversas e a flexibilidade de Redimensionamento de proporção de aspecto & exportações para implantar conteúdo em várias plataformas e dispositivos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funciona um novo gerador de integração de software

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e informativos para seu novo software com um poderoso gerador impulsionado por IA.

Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro ou conteúdo de integração. A plataforma usará a tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu texto em palavras faladas.
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador virtual, guiando os usuários pelo novo software.
Personalize com Modelos
Enriqueça seu vídeo com modelos & cenas personalizáveis, adicionando visuais relevantes e elementos de marca para personalizar a experiência de integração.
Gere e Exporte
Finalize seu vídeo, depois gere e exporte em vários formatos e proporções de aspecto, criando vídeos instrutivos envolventes para implantação imediata.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Rápida e Facilmente Vídeos Instrutivos Envolventes

Transforme roteiros em vídeos instrutivos cativantes instantaneamente, garantindo um treinamento de software claro e eficaz para os usuários.

Perguntas Frequentes

Que tecnologia o HeyGen usa para gerar conteúdo de integração de novo software?

O HeyGen revoluciona a geração de integração de novo software transformando roteiros em vídeos instrutivos envolventes usando tecnologia avançada de Texto-para-vídeo e avatares de IA realistas. Nossa plataforma permite criar rapidamente conteúdo profissional de treinamento de software sem produção complexa, melhorando a adoção do usuário.

Posso personalizar os vídeos de integração do HeyGen para corresponder à identidade da minha marca?

Absolutamente! O HeyGen permite a personalização completa dos seus vídeos de integração de usuários com elementos de marca como logotipos e cores. Você pode aproveitar nossos modelos & cenas para criar experiências de integração personalizadas que reforçam sua marca, levando a uma melhor retenção de usuários e adoção de produtos.

O que torna o HeyGen uma ferramenta eficiente para criar conteúdo de integração de funcionários?

O HeyGen é projetado como um software de integração intuitivo, tornando-o incrivelmente eficiente para gerar vídeos de integração de funcionários e treinamento de software de alta qualidade. Suas capacidades de apresentador virtual e interface amigável permitem que qualquer pessoa crie vídeos instrutivos envolventes rapidamente, economizando tempo e recursos valiosos.

Como o HeyGen garante que meus vídeos de integração sejam acessíveis a todos os usuários?

O HeyGen prioriza a acessibilidade gerando automaticamente Legendas/legendas para todos os vídeos, atendendo a diversas necessidades de aprendizado. Além disso, nossa plataforma suporta Redimensionamento de proporção de aspecto & exportações, garantindo que seu conteúdo de integração tenha ótima aparência e seja totalmente consumível em qualquer dispositivo, aumentando ainda mais a adoção do usuário.

