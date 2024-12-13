Novo Gerador de Integração de Software: Simplifique o Treinamento
Aumente a adoção de produtos e a retenção de usuários com vídeos instrutivos envolventes criados usando avatares de IA.
Desenhe um vídeo explicativo envolvente de 90 segundos para gerentes de RH e líderes de produto, ilustrando como o software de integração dedicado melhora as taxas de adoção de usuários. Empregue um estilo visual moderno, passo a passo, com transições dinâmicas e uma narração amigável. Enfatize a facilidade de criar caminhos de integração estruturados utilizando os diversos Modelos & cenas do HeyGen e as robustas capacidades de Geração de Narração para uma mensagem consistente.
Produza um vídeo de vitrine de 45 segundos voltado para equipes de marketing e líderes de sucesso do cliente, destacando como a integração personalizada pode ser alcançada com um novo gerador de integração de software. Adote uma estética visual elegante e de marca com música de fundo animada e um apresentador virtual entusiasmado. Demonstre como elementos de marca personalizados são integrados perfeitamente usando avatares de IA como apresentadores virtuais, apoiados por uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para consistência visual.
Crie um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos para empresas globais e iniciativas de D&I, detalhando como um programa eficaz de integração de funcionários garante acessibilidade global. Utilize um estilo visual inclusivo e profissional, apresentando explicações claras e música de fundo instrumental. Mostre o papel crítico das Legendas/legendas para necessidades linguísticas diversas e a flexibilidade de Redimensionamento de proporção de aspecto & exportações para implantar conteúdo em várias plataformas e dispositivos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Cursos de Integração de Software Rapidamente.
Desenvolva de forma eficiente cursos de treinamento de software abrangentes para acelerar a proficiência do usuário e a adoção generalizada.
Aumente o Engajamento na Integração e a Retenção de Usuários.
Aproveite vídeos impulsionados por IA para aumentar significativamente o engajamento na integração de software, levando a uma maior retenção de usuários.
Perguntas Frequentes
Que tecnologia o HeyGen usa para gerar conteúdo de integração de novo software?
O HeyGen revoluciona a geração de integração de novo software transformando roteiros em vídeos instrutivos envolventes usando tecnologia avançada de Texto-para-vídeo e avatares de IA realistas. Nossa plataforma permite criar rapidamente conteúdo profissional de treinamento de software sem produção complexa, melhorando a adoção do usuário.
Posso personalizar os vídeos de integração do HeyGen para corresponder à identidade da minha marca?
Absolutamente! O HeyGen permite a personalização completa dos seus vídeos de integração de usuários com elementos de marca como logotipos e cores. Você pode aproveitar nossos modelos & cenas para criar experiências de integração personalizadas que reforçam sua marca, levando a uma melhor retenção de usuários e adoção de produtos.
O que torna o HeyGen uma ferramenta eficiente para criar conteúdo de integração de funcionários?
O HeyGen é projetado como um software de integração intuitivo, tornando-o incrivelmente eficiente para gerar vídeos de integração de funcionários e treinamento de software de alta qualidade. Suas capacidades de apresentador virtual e interface amigável permitem que qualquer pessoa crie vídeos instrutivos envolventes rapidamente, economizando tempo e recursos valiosos.
Como o HeyGen garante que meus vídeos de integração sejam acessíveis a todos os usuários?
O HeyGen prioriza a acessibilidade gerando automaticamente Legendas/legendas para todos os vídeos, atendendo a diversas necessidades de aprendizado. Além disso, nossa plataforma suporta Redimensionamento de proporção de aspecto & exportações, garantindo que seu conteúdo de integração tenha ótima aparência e seja totalmente consumível em qualquer dispositivo, aumentando ainda mais a adoção do usuário.