O HeyGen capacita as empresas a escalar a criação de vídeos de forma eficiente por meio de seu poderoso editor online. Você pode facilmente gerar múltiplas variantes de vídeo para diferentes necessidades de marketing e baixá-las e compartilhá-las sem esforço em várias plataformas, incluindo mídias sociais. Este fluxo de trabalho simplificado permite uma produção de conteúdo mais rápida para atender às crescentes demandas.