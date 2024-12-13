Criador de Treinamento de Novos Processos: Criação de Cursos Sem Esforço
Desenvolva cursos de treinamento de funcionários envolventes mais rapidamente com nossa ferramenta de autoria intuitiva, completa com avatares de IA para dar vida ao seu conteúdo.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Descubra o poder do treinamento eficiente de funcionários. Um vídeo de 60 segundos, voltado para Pequenos Empresários e Chefes de Departamento, demonstrará como sua equipe pode construir módulos de treinamento atraentes usando um software de treinamento de funcionários de ponta. O estilo visual e de áudio será moderno e animado, apresentando diversos avatares de IA para dar vida ao seu conteúdo.
Garanta que sua equipe esteja sempre atualizada com conhecimentos essenciais. Para Oficiais de Conformidade e Educadores, este vídeo informativo de 30 segundos oferece uma visão direta sobre como fornecer cursos de treinamento online críticos, especialmente para treinamento de conformidade. O estilo visual é direto, complementado por legendas claras para melhorar a acessibilidade e compreensão.
Libere sua criatividade no desenvolvimento de aprendizado. Projetado para Criadores de Conteúdo e Especialistas em L&D, este vídeo criativo de 50 segundos ilustra a simplicidade de uma ferramenta de autoria intuitiva, enfatizando a versatilidade dos modelos de curso. O estilo visual ilustrativo e o áudio de apoio destacarão como os modelos e cenas da HeyGen aceleram a criação de conteúdo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Simplifique a Criação de Novos Cursos.
Crie rapidamente diversos cursos de treinamento online, tornando o treinamento de novos processos acessível a todos os funcionários.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Melhore o engajamento no treinamento de funcionários e a retenção de conhecimento com conteúdo dinâmico gerado por IA para novos processos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen atua como um gerador de treinamento de funcionários com IA?
A HeyGen simplifica o processo permitindo que você transforme roteiros de texto em vídeos envolventes com avatares de IA, tornando-se um gerador de treinamento de funcionários com IA eficiente para novos treinamentos de processos. Você pode criar rapidamente módulos de treinamento usando modelos e gerar cursos de treinamento online profissionais sem produção de vídeo complexa.
Que tipos de cursos de treinamento online a HeyGen pode me ajudar a criar?
A HeyGen permite que você desenvolva diversos cursos de treinamento online e módulos de treinamento de funcionários, desde integração de novos contratados até treinamento de conformidade, usando avatares de IA realistas e conversão de texto para vídeo sem interrupções. Produza facilmente documentação de treinamento profissional com branding consistente.
A HeyGen pode servir como um software abrangente de treinamento de funcionários?
Sim, a HeyGen funciona como um poderoso software de treinamento de funcionários e uma ferramenta de autoria intuitiva, oferecendo modelos de curso e uma biblioteca de mídia para ajudá-lo a criar rapidamente conteúdo de treinamento. Suas capacidades de texto para vídeo e avatares de IA simplificam todo o processo, tornando-o acessível para todos criarem cursos de treinamento.
Como a HeyGen pode melhorar meu sistema de gestão de aprendizado?
A HeyGen complementa seu sistema de gestão de aprendizado permitindo que você gere facilmente documentação de treinamento baseada em vídeo de alta qualidade e cursos de treinamento online. Você pode exportar esses módulos de treinamento envolventes em vários formatos para carregar diretamente no seu LMS, melhorando seu programa geral de treinamento de funcionários.