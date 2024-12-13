Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos pacientes usando os avatares de IA da HeyGen, especificamente para uma clínica odontológica de alto padrão. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, com estética limpa e moderna e música de fundo suave, transmitindo profissionalismo e cuidado personalizado aos novos pacientes. Este vídeo deve apresentar a filosofia da clínica e o que os pacientes podem esperar durante a primeira visita, aprimorando a experiência de boas-vindas com branding personalizado.

