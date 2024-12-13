O Melhor Criador de Vídeos de Integração para Novos Gerentes

Simplifique seu processo de integração para novos funcionários com vídeos profissionais e envolventes criados sem esforço usando avatares de AI.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos especificamente para gerentes recém-promovidos ou contratados, projetado para apresentá-los à vibrante cultura da empresa e aos valores-chave. Este vídeo envolvente deve apresentar avatares de AI guiando o espectador através de um estilo visual acolhedor e convidativo com elementos animados modernos, acompanhado por uma narração animada e amigável, tornando o criador de vídeos de integração de novos gerentes uma ferramenta essencial para uma integração perfeita.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo de 60 segundos direcionado a gerentes recém-integrados, com o objetivo de fornecer um guia de referência conciso para ferramentas e recursos essenciais, ajudando assim a simplificar o processo de integração. O estilo visual deve ser limpo, organizado e semelhante a um infográfico, com destaques claros de texto na tela, enquanto o áudio apresenta uma narração informativa e concisa de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro, tornando este um dos nossos vídeos mais personalizáveis para treinamento eficaz de funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Para gerentes que se preparam para liderar suas novas equipes, crie um vídeo motivacional de 30 segundos delineando expectativas de liderança e promovendo uma integração bem-sucedida da equipe através de vídeos de integração envolventes. Este vídeo deve mostrar visualmente cenas dinâmicas e colaborativas com transições sutis, enfatizando a interação da equipe. Um tom profissional, mas pessoal, gerado usando Geração de Narração, inspirará novos funcionários e estabelecerá expectativas claras.
Prompt de Exemplo 3
Destacando como o HeyGen serve como um criador de vídeos de integração intuitivo e um gerador de vídeos AI eficiente, produza um vídeo introdutório de 40 segundos para profissionais de RH ou equipes de L&D. O estilo visual deve ser moderno, limpo e graficamente atraente, demonstrando conceitualmente a facilidade de criação de conteúdo com Modelos e cenas disponíveis. Uma trilha sonora animada, energética e encorajadora simplificará a criação de experiências de integração virtual impactantes, tornando-o realmente fácil de usar.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração para Novos Gerentes

Crie vídeos de integração envolventes e informativos para novos gerentes sem esforço. Nossa plataforma com tecnologia AI ajuda você a simplificar o treinamento e integrá-los à cultura da sua empresa com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Integração
Utilize o gerador de roteiro AI integrado para rapidamente elaborar um conteúdo abrangente, cobrindo todas as informações essenciais. Isso garante um início estruturado e profissional para o seu vídeo de integração de novos gerentes.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de AI para apresentar seu roteiro. Esses apresentadores realistas adicionam um toque humano, tornando seus vídeos de integração mais pessoais para novos funcionários.
3
Step 3
Personalize a Aparência do Seu Vídeo
Melhore seu vídeo escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo e cenas. Personalize-os facilmente com os controles de marca da sua empresa para reforçar a cultura da empresa para novos funcionários.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Com um único clique, gere seu vídeo de integração completo. Nossa plataforma lida automaticamente com a geração de narração, permitindo que você compartilhe facilmente vídeos envolventes que simplificam o processo de integração.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Cultura

.

Produza vídeos envolventes que introduzam a cultura da empresa, liderança e visão, ajudando novos gerentes a se sentirem bem-vindos e integrados desde o primeiro dia.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração envolventes para novos funcionários?

O HeyGen capacita você a projetar vídeos de integração cativantes e personalizados com modelos personalizáveis e avatares de AI realistas. Isso simplifica o processo de integração virtual, garantindo que os novos funcionários se sintam bem-vindos e informados.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos AI fácil de usar para treinamento de funcionários?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos transformando texto em vídeo com avatares de AI avançados e narrações naturais. Sua interface intuitiva permite que qualquer pessoa produza vídeos profissionais e de alta qualidade para treinamento de funcionários sem experiência prévia em edição.

Posso personalizar vídeos de integração com a marca da minha empresa usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen permite a personalização completa dos seus vídeos de integração, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa, cores da marca e mensagens específicas. Isso reforça a cultura da sua empresa e proporciona uma experiência de marca consistente para os novos contratados.

O HeyGen oferece recursos para simplificar o processo de criação de vídeos de integração para novos gerentes?

Sim, o HeyGen fornece ferramentas robustas como geração de roteiro por AI e uma ampla gama de modelos de vídeo projetados para criar vídeos de integração de novos gerentes de forma eficiente. Isso garante consistência e reduz significativamente o tempo de produção de conteúdo para seu treinamento de liderança.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo