Criador de Vídeo de Boas-Vindas para Novos Contratados: Envolva e Integre Instantaneamente

Crie facilmente vídeos de boas-vindas personalizados para impulsionar a cultura da empresa e agilizar a integração usando avatares de IA de ponta.

Imagine uma peça dinâmica de 45 segundos de "criador de vídeo de boas-vindas para novos contratados" direcionada a novos engenheiros em uma startup de tecnologia de ponta. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável guiando-os por um tour virtual do escritório, mostrando espaços de trabalho colaborativos e centros de inovação. O estilo visual será elegante e moderno, com uma trilha sonora de synth-pop animada e texto enérgico na tela, criando uma primeira impressão inspiradora da cultura da empresa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um "vídeo de boas-vindas" personalizado de 30 segundos para novos contratados individuais que se juntam a uma agência de marketing remota. O vídeo adotará um estilo visual caloroso e acolhedor, exibindo seu nome de forma proeminente e apresentando uma mensagem elaborada usando texto-para-vídeo a partir de um roteiro, diretamente do líder da equipe. Música de fundo acústica suave e animações gentis enfatizarão a facilidade de sua transição para a equipe, fazendo-os se sentirem instantaneamente conectados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um "criador de vídeo de integração" conciso de 60 segundos projetado para equipes de RH apresentarem benefícios e políticas da empresa. O estilo visual deve ser profissional e altamente informativo, utilizando modelos e cenas corporativas limpas para apresentar informações complexas de forma clara. Este vídeo incorporará visualizações de dados claras e um tom autoritário e constante para guiar novos funcionários através de detalhes essenciais, garantindo um início suave e confiante.
Prompt de Exemplo 3
Crie um "vídeo de boas-vindas" envolvente de 50 segundos projetado para gerentes de RH apresentarem rapidamente novos contratados aos diferentes chefes de departamento e membros-chave da equipe. Este vídeo deve possuir um estilo visual amigável e dinâmico, apresentando cortes rápidos de rostos sorridentes e ambientes colaborativos, facilmente personalizável para várias equipes. Uma geração de narração entusiástica narrará breves biografias e fatos divertidos sobre cada pessoa, promovendo conexões imediatas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Boas-Vindas para Novos Contratados

Crie facilmente vídeos de boas-vindas envolventes e personalizados para seus novos contratados, agilizando a integração e causando uma primeira impressão memorável.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo de Boas-Vindas
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados para a integração de novos funcionários. Isso fornece um ponto de partida rápido e envolvente para sua mensagem de boas-vindas.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem Personalizada
Enriqueça seu vídeo com um toque único utilizando avatares de IA para entregar seu roteiro personalizado. Insira facilmente seu texto e deixe nossa IA criar uma apresentação realista para uma recepção verdadeiramente envolvente.
3
Step 3
Personalize com Sua Marca Empresarial
Reforce a cultura da sua empresa aplicando seus elementos de branding. Integre facilmente seu logotipo, cores corporativas e fontes preferidas usando nossos controles intuitivos de branding.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Boas-Vindas
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos e proporções adequados para diferentes plataformas. Compartilhe seu vídeo de boas-vindas polido para agilizar o processo de integração.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Mensagens de Boas-Vindas Inspiradoras

.

Receba novos contratados com vídeos inspiradores e personalizados que transmitam a cultura da empresa, valores e um senso de pertencimento desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de boas-vindas envolventes para novos contratados de forma fácil?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de boas-vindas profissionais e personalizados para novos contratados. Utilize uma ampla seleção de modelos de vídeo e avatares de IA para criar mensagens únicas que refletem a cultura da sua empresa sem esforço. Esta abordagem garante que seus novos funcionários se sintam valorizados e integrados desde o primeiro dia.

O HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos de integração para mostrar nossa cultura empresarial?

Com certeza, o HeyGen capacita as equipes de RH a criar vídeos de integração altamente personalizados. Incorpore facilmente o logotipo e as cores da sua marca usando controles de branding, e personalize mensagens com avatares de IA e geração de narração para realmente refletir a cultura única da sua empresa. Isso torna cada vídeo de orientação de funcionários exclusivamente seu.

Quais recursos alimentados por IA o HeyGen oferece para criar vídeos de orientação de funcionários?

O HeyGen oferece recursos robustos alimentados por IA, incluindo avatares de IA realistas e capacidades avançadas de texto-para-vídeo a partir de roteiro, para aprimorar seus vídeos de orientação de funcionários. Você também pode utilizar a geração de narração para transmitir informações de forma clara e consistente, agilizando seu processo geral de integração. Essas ferramentas permitem uma produção de vídeo eficiente e de alta qualidade.

Como o HeyGen agiliza o processo de criação de vídeos de boas-vindas para equipes de RH?

O HeyGen agiliza significativamente a criação de vídeos de boas-vindas para equipes de RH, fornecendo ferramentas intuitivas e modelos de vídeo. Sua plataforma amigável permite que você gere e personalize rapidamente conteúdo envolvente, liberando tempo valioso enquanto garante que cada novo contratado receba uma introdução profissional. Edite e exporte facilmente vídeos em vários formatos e proporções para diversas necessidades de distribuição.

