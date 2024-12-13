Imagine uma peça dinâmica de 45 segundos de "criador de vídeo de boas-vindas para novos contratados" direcionada a novos engenheiros em uma startup de tecnologia de ponta. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável guiando-os por um tour virtual do escritório, mostrando espaços de trabalho colaborativos e centros de inovação. O estilo visual será elegante e moderno, com uma trilha sonora de synth-pop animada e texto enérgico na tela, criando uma primeira impressão inspiradora da cultura da empresa.

Gerar Vídeo