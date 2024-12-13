Visualize um vídeo de boas-vindas vibrante de 45 segundos, projetado para novos contratados que estão se juntando a uma startup de tecnologia em rápido crescimento. Seu estilo visual brilhante e moderno, completo com gráficos animados e uma narração amigável e entusiástica, deve transmitir efetivamente a empolgação. Aproveite os Templates e cenas do HeyGen para configurar rapidamente um layout envolvente e utilize avatares de AI para apresentar os principais membros da equipe, garantindo um processo de 'gerador de vídeo de boas-vindas para novos contratados' personalizado, mas escalável, para cada recruta.

