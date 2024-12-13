Gerador de Vídeos Tutoriais para Novos Contratados: Simplifique a Integração de Funcionários

Crie facilmente vídeos envolventes de integração e treinamento de funcionários usando avatares de IA realistas.

Produza um vídeo tutorial de 45 segundos para um novo membro da equipe de marketing, explicando como usar o software de gerenciamento de projetos da empresa para tarefas diárias. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma trilha sonora animada, utilizando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para transmitir com precisão etapas complexas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos destinado a todos os novos funcionários durante a integração, apresentando os valores e a cultura principais da empresa. O vídeo deve ter um estilo visual e de áudio envolvente e amigável, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para apresentar membros diversos da equipe compartilhando insights.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos para novos funcionários de RH, documentando o processo passo a passo para acessar e atualizar registros de funcionários de acordo com os SOPs da empresa. Este vídeo precisa de um estilo visual claro e conciso, com uma narração gerada que seja autoritária, mas acessível, incorporando modelos e cenas profissionais para clareza.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial abrangente de 75 segundos para novos associados de vendas, fornecendo uma visão geral da navegação básica do sistema CRM e das funcionalidades de gerenciamento de leads. O estilo visual deve ser dinâmico e informativo, com um fundo de áudio moderno, utilizando efetivamente o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para filmagens relevantes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Tutoriais para Novos Contratados

Crie rapidamente vídeos tutoriais envolventes e informativos para novos contratados, simplificando a integração e capacitando sua equipe desde o primeiro dia.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Transforme facilmente seu conteúdo de integração em vídeo envolvente. Cole seu roteiro tutorial para aproveitar nossas capacidades de texto para vídeo, garantindo uma mensagem precisa para seus novos contratados.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Dê vida aos seus tutoriais selecionando entre uma variedade de avatares de IA realistas. Escolha o apresentador perfeito para entregar seu treinamento com um rosto profissional e amigável.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Mantenha a consistência da marca em todos os seus materiais de treinamento. Aplique facilmente os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir uma experiência de integração coesa e profissional.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza seu vídeo tutorial de alta qualidade com um clique. Utilize opções de compartilhamento inteligente para distribuir facilmente seus vídeos para novos contratados, tornando a integração acessível e eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Materiais de Treinamento Complexos

.

Transforme políticas complexas para novos contratados e procedimentos técnicos em vídeos tutoriais claros e fáceis de entender para um aprendizado mais rápido.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen melhora a produção criativa de vídeos para treinamento e integração?

O HeyGen transforma sua abordagem à produção de vídeos, tornando fácil criar vídeos tutoriais envolventes para novos contratados e conteúdo de integração de funcionários. Nossa plataforma de criação de vídeos com IA utiliza avatares de IA realistas e modelos de vídeo pré-desenhados, simplificando o processo de desenvolvimento de vídeos de treinamento profissionais.

Posso usar o HeyGen para criar respostas em vídeo personalizadas com avatares de IA customizados?

Com certeza. O HeyGen permite que você gere respostas em vídeo personalizadas usando avatares de IA customizados, incluindo a opção de um gêmeo digital. Essa capacidade permite opções únicas de criação de personagens para vídeos explicativos, garantindo que seus ativos criativos reflitam a identidade da sua marca com controles de branding precisos.

Quais capacidades o HeyGen oferece para gerar documentação em vídeo e vídeos explicativos?

O HeyGen oferece recursos robustos para criar documentação em vídeo abrangente e vídeos explicativos atraentes. Você pode facilmente converter texto em vídeo a partir de um roteiro, adicionar narrações profissionais de IA e incluir legendas e subtítulos automáticos, tudo dentro do nosso Editor intuitivo.

O HeyGen suporta a criação de guias de usuário detalhados passo a passo?

Sim, o HeyGen é uma plataforma ideal de criação de vídeos com IA para desenvolver guias de usuário claros e detalhados e SOPs. Aproveite nossos recursos poderosos para transformar instruções complexas em vídeos de treinamento digestíveis, garantindo comunicação e compreensão eficazes para seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo