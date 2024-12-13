Gerador de Vídeos Tutoriais para Novos Contratados: Simplifique a Integração de Funcionários
Crie facilmente vídeos envolventes de integração e treinamento de funcionários usando avatares de IA realistas.
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos destinado a todos os novos funcionários durante a integração, apresentando os valores e a cultura principais da empresa. O vídeo deve ter um estilo visual e de áudio envolvente e amigável, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para apresentar membros diversos da equipe compartilhando insights.
Crie um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos para novos funcionários de RH, documentando o processo passo a passo para acessar e atualizar registros de funcionários de acordo com os SOPs da empresa. Este vídeo precisa de um estilo visual claro e conciso, com uma narração gerada que seja autoritária, mas acessível, incorporando modelos e cenas profissionais para clareza.
Desenhe um vídeo tutorial abrangente de 75 segundos para novos associados de vendas, fornecendo uma visão geral da navegação básica do sistema CRM e das funcionalidades de gerenciamento de leads. O estilo visual deve ser dinâmico e informativo, com um fundo de áudio moderno, utilizando efetivamente o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para filmagens relevantes.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere Tutoriais Abrangentes de Integração.
Produza facilmente cursos extensivos de treinamento para novos contratados e alcance todos os funcionários com conteúdo de vídeo consistente e de alta qualidade.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Aumente significativamente o engajamento e a retenção em programas de integração de funcionários usando vídeos de treinamento dinâmicos gerados por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen melhora a produção criativa de vídeos para treinamento e integração?
O HeyGen transforma sua abordagem à produção de vídeos, tornando fácil criar vídeos tutoriais envolventes para novos contratados e conteúdo de integração de funcionários. Nossa plataforma de criação de vídeos com IA utiliza avatares de IA realistas e modelos de vídeo pré-desenhados, simplificando o processo de desenvolvimento de vídeos de treinamento profissionais.
Posso usar o HeyGen para criar respostas em vídeo personalizadas com avatares de IA customizados?
Com certeza. O HeyGen permite que você gere respostas em vídeo personalizadas usando avatares de IA customizados, incluindo a opção de um gêmeo digital. Essa capacidade permite opções únicas de criação de personagens para vídeos explicativos, garantindo que seus ativos criativos reflitam a identidade da sua marca com controles de branding precisos.
Quais capacidades o HeyGen oferece para gerar documentação em vídeo e vídeos explicativos?
O HeyGen oferece recursos robustos para criar documentação em vídeo abrangente e vídeos explicativos atraentes. Você pode facilmente converter texto em vídeo a partir de um roteiro, adicionar narrações profissionais de IA e incluir legendas e subtítulos automáticos, tudo dentro do nosso Editor intuitivo.
O HeyGen suporta a criação de guias de usuário detalhados passo a passo?
Sim, o HeyGen é uma plataforma ideal de criação de vídeos com IA para desenvolver guias de usuário claros e detalhados e SOPs. Aproveite nossos recursos poderosos para transformar instruções complexas em vídeos de treinamento digestíveis, garantindo comunicação e compreensão eficazes para seu público.