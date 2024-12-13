Gerador de Vídeos de Integração para Novos Contratados Sem Esforço

Simplifique o treinamento de novos funcionários com vídeos profissionais e personalizados usando Modelos e cenas dinâmicos para experiências envolventes.

Crie um vídeo de boas-vindas vibrante de 30 segundos para novos contratados, apresentando um avatar de IA amigável que introduz os valores da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com uma trilha sonora animada e uma narração clara e profissional gerada pela capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo uma primeira impressão envolvente para cada novo membro da equipe usando o gerador de vídeos de integração para novos contratados.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos para equipes de RH, demonstrando como elas podem personalizar rapidamente vídeos para integração específica de departamentos. Este vídeo deve mostrar os diversos Modelos e cenas do HeyGen, com uma estética limpa e profissional, música de fundo calma e uma narração confiante que destaca a facilidade de criar conteúdo personalizado usando o criador de vídeos de integração.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de integração de IA envolvente de 60 segundos voltado para novos contratados remotos em equipes globais, explicando ferramentas e recursos essenciais. A abordagem visual deve ser moderna e inclusiva, incorporando mídia diversificada da biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen, acompanhada por uma trilha sonora dinâmica e legendas em vários idiomas para garantir acessibilidade e compreensão para um público mundial.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos para especialistas em Aprendizagem e Desenvolvimento, ilustrando uma política chave da empresa usando um personagem animado. O tom visual deve ser lúdico, mas claro, com uma narrativa envolvente e gráficos que utilizam o recurso de redimensionamento de Proporção e exportações do HeyGen para se adequar a várias plataformas, mostrando como os modelos de vídeo podem ser adaptados de forma eficaz para treinamento rápido de funcionários.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração para Novos Contratados

Simplifique seu processo de boas-vindas a novos funcionários com conteúdo de vídeo envolvente e personalizado, projetado para integrar-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de RH e impressionar suas equipes globais.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Comece rapidamente selecionando de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais para iniciar sua recepção a novos contratados, aproveitando nosso recurso de modelos e cenas para começos rápidos e impactantes.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro
Escreva ou cole seu texto no conteúdo de vídeo. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro transformará suas palavras em narrações com som natural para sua mensagem de integração.
3
Step 3
Personalize e Marque
Enriqueça seu vídeo escolhendo diversos avatares de IA para representar sua empresa e refine os visuais para alinhar-se com a identidade única da sua marca usando nosso recurso de avatares de IA.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de integração de funcionários de alta qualidade. Exporte facilmente seu projeto concluído usando nosso recurso de redimensionamento de Proporção e exportações, pronto para distribuição imediata em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Cultura Envolventes

.

Produza vídeos de boas-vindas inspiradores e personalizados que transmitam efetivamente a cultura da empresa e motivem novos funcionários desde o primeiro dia.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aumentar a criatividade dos meus vídeos de integração para novos contratados?

O HeyGen permite que você personalize vídeos com uma variedade de modelos de vídeo envolventes, avatares de IA e personagens animados, criando experiências de vídeo de integração para novos contratados únicas e memoráveis. Você pode adaptar cada aspecto para refletir a identidade única da sua marca.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de integração de IA eficaz para treinamento de funcionários?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar texto em vídeo de forma fácil, permitindo que você crie conteúdo profissional de integração de funcionários rapidamente. Seus avatares de IA e narrações realistas garantem uma entrega consistente e envolvente para cada novo contratado, otimizando o treinamento de funcionários.

O gerador de vídeos do HeyGen pode simplificar a criação de conteúdo de integração de funcionários envolvente?

Com certeza. O gerador de vídeos de integração para novos contratados do HeyGen oferece um processo simplificado, permitindo que as equipes de RH produzam rapidamente materiais de treinamento de alta qualidade. Utilize modelos de vídeo prontos para uso e converta seus roteiros existentes em vídeos polidos online, economizando tempo valioso.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca e a comunicação de equipes globais na integração?

O HeyGen garante a consistência da marca em todos os seus vídeos de integração de funcionários com controles robustos de branding para logotipos e cores. Além disso, suas capacidades de geração de legendas tornam seu conteúdo acessível e claro para diversas equipes globais, promovendo uma comunicação inclusiva.

