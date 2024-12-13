Sim, a HeyGen é projetada com uma interface amigável que não requer experiência prévia em edição de vídeo, tornando a criação de conteúdo profissional acessível a todos. O editor intuitivo de arrastar e soltar da plataforma e a extensa biblioteca de modelos de vídeos explicativos capacitam os usuários a criar vídeos animados de alta qualidade sem esforço.