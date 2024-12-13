Criador de Vídeos Explicativos para Novos Contratados: Simplifique a Integração

Simplifique a integração de novos contratados com vídeos dinâmicos, criados facilmente usando nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de integração de 1 minuto para novos contratados que os apresente à cultura da empresa e aos principais membros da equipe. Direcionado a gerentes de RH e especialistas em aquisição de talentos, visando um estilo visual profissional, mas acolhedor, com uma narração amigável e clara. Enfatize a facilidade de criar apresentações envolventes usando os avatares de IA da HeyGen para personalizar a experiência.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos detalhando um fluxo de trabalho técnico complexo para uma nova atualização de software, direcionado a equipes de suporte de TI e gerentes de projeto. O vídeo deve ter uma estética visual moderna, limpa e instrutiva, acompanhada por uma narração precisa e informativa. Destaque como a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro simplifica a produção de conteúdo técnico preciso.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação interna de 45 segundos anunciando conquistas trimestrais e iniciativas de equipe futuras. Este vídeo é destinado a todos os funcionários, apresentando um estilo dinâmico, conciso e visualmente atraente com música de fundo animada. Mostre os Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente atualizações com aparência profissional sem esforço de design extenso.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento de 2 minutos demonstrando as melhores práticas para entrada de dados e conformidade, projetado para chefes de departamento e treinadores corporativos. O estilo visual deve ser informativo e estruturado, com uma narração profissional e tranquilizadora. Ilustre como o recurso de Legendas/captions da HeyGen garante acessibilidade e clareza para uma força de trabalho global diversificada.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos para Novos Contratados

Crie vídeos explicativos para novos contratados de forma envolvente e informativa com nossa plataforma com IA, projetada para simplificar a integração e engajar novos talentos desde o primeiro dia.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo Explicativo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro, que nossa criação de vídeo com IA transformará em um vídeo explicativo dinâmico para novos contratados.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA ao Seu Vídeo
Escolha entre nossa diversa gama de avatares de IA para apresentar seu conteúdo, proporcionando um rosto profissional e envolvente para seu vídeo explicativo para novos contratados.
3
Step 3
Aplique a Identidade da Sua Marca
Incorpore os controles de marca da sua empresa, como logotipos e cores, garantindo que seu vídeo para novos contratados esteja perfeitamente alinhado com a imagem corporativa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Exporte seu vídeo explicativo concluído com opções de redimensionamento de proporção, pronto para compartilhamento perfeito em seus canais de comunicação interna para dar as boas-vindas aos novos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique a Cultura e os Valores da Empresa

.

Use vídeos envolventes e motivacionais para apresentar efetivamente novos contratados à cultura e aos valores centrais da sua empresa, promovendo a conexão.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos com IA?

A HeyGen utiliza criação de vídeo avançada com IA para transformar seu roteiro em vídeos explicativos profissionais, com avatares de IA e cenas dinâmicas. Essa capacidade de texto para vídeo, combinada com uma interface amigável, torna a criação rápida de vídeos explicativos envolventes fácil para qualquer usuário.

Quais capacidades de edição de vídeo a HeyGen oferece para conteúdo personalizado?

A HeyGen oferece robustas capacidades de edição de vídeo, permitindo que os usuários personalizem modelos de vídeos explicativos, adicionem narrações e incorporem elementos de marca. Com recursos como legendas/captions e um editor de arrastar e soltar, você pode produzir demonstrações altamente personalizadas e vídeos de comunicação interna.

A HeyGen pode ser usada como Criador de Vídeos Explicativos para Novos Contratados?

Absolutamente, a HeyGen é um excepcional Criador de Vídeos Explicativos para Novos Contratados, simplificando a criação de conteúdo de integração envolvente e vídeos de treinamento. Suas ferramentas de criação de vídeo com IA permitem que você produza rapidamente vídeos instrucionais profissionais e dinâmicos para seus funcionários.

A HeyGen é adequada para usuários sem experiência prévia em edição de vídeo?

Sim, a HeyGen é projetada com uma interface amigável que não requer experiência prévia em edição de vídeo, tornando a criação de conteúdo profissional acessível a todos. O editor intuitivo de arrastar e soltar da plataforma e a extensa biblioteca de modelos de vídeos explicativos capacitam os usuários a criar vídeos animados de alta qualidade sem esforço.

