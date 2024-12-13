Gerador de Vídeos Explicativos para Novos Contratados para Integrar Funcionários Mais Rápido

Crie vídeos explicativos animados envolventes para integração de funcionários e treinamento de RH instantaneamente com Texto-para-vídeo a partir de roteiro para comunicação interna sem complicações.

Crie um vídeo explicativo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados usando nosso gerador de vídeos explicativos para novos contratados. O vídeo deve apresentar um avatar de IA envolvente introduzindo os principais valores da empresa e os passos iniciais, com uma narração amigável e profissional para definir um tom animado para a integração dos funcionários.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 30 segundos para esclarecer uma política comum da empresa ou uma nova ferramenta. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para um estilo visual limpo e informativo, transformando um roteiro conciso em vídeo via texto-para-vídeo a partir do roteiro para rápida implantação a todos os funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo animado de 60 segundos que introduza o papel de um departamento específico e os principais membros da equipe para novos integrantes. O estilo visual deve ser amigável e ilustrativo, incorporando suporte relevante do banco de mídia, e incluir legendas para acessibilidade, aprimorando o treinamento de RH.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um destaque dinâmico de 20 segundos sobre a cultura da empresa para compartilhamento interno e potencial recrutamento externo. Apresente estilos de vídeo diversos, mostrando rapidamente um benefício único ou evento da equipe, e garanta que seja facilmente adaptável para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações, potencialmente estrelando um avatar de IA para um toque moderno.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos para Novos Contratados

Crie facilmente vídeos explicativos profissionais e envolventes para integração de funcionários, garantindo que novos membros da equipe se sintam bem-vindos e informados desde o primeiro dia.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Roteiro
Comece selecionando entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados ou cole seu roteiro de integração diretamente. O HeyGen converterá inteligentemente seu texto em um storyboard visual, fornecendo uma base rápida para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Mídia
Enriqueça seu vídeo explicativo escolhendo entre diversos avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Navegue em nossa extensa biblioteca de mídia para adicionar fotos, vídeos e músicas de estoque relevantes para tornar sua mensagem de integração visualmente atraente.
3
Step 3
Adicione Branding e Narração
Personalize seu vídeo com a identidade da sua empresa usando controles de Branding para incorporar seu logotipo, cores e fontes. Gere narrações com som natural em vários idiomas e sotaques para combinar perfeitamente com seu roteiro.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Integração
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o facilmente no formato e resolução desejados. Seu vídeo explicativo para novos contratados, profissionalmente elaborado, está agora pronto para ser compartilhado com seus novos funcionários, agilizando seu processo de integração.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Rápidos de Comunicação Interna

.

Crie rapidamente clipes de vídeo envolventes para anúncios internos ou explicações rápidas para novos contratados.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos para novos contratados?

O HeyGen capacita os usuários a gerar rapidamente "vídeos explicativos para novos contratados" envolventes usando "avatares de IA" e uma variedade de "modelos". Suas capacidades de "criação de texto-para-vídeo" permitem a produção eficiente de "vídeos explicativos animados" de alta qualidade, adaptados para "integração de funcionários", aprimorando a "comunicação interna".

Quais controles criativos de branding o HeyGen oferece para vídeos explicativos?

O HeyGen oferece robustos "controles de branding" que permitem personalizar seus "vídeos explicativos" com seu logotipo e cores da marca. Isso garante que o conteúdo do seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com os "diversos estilos de vídeo" da sua empresa e melhora a "produção de vídeo" profissional sem a necessidade de experiência extensa em design.

O HeyGen torna a produção de vídeos explicativos animados acessível para todos?

Sim, o HeyGen simplifica a produção de "vídeos explicativos animados" com sua interface intuitiva de "arrastar e soltar" e recursos poderosos de "criação de texto-para-vídeo". Como uma avançada "plataforma de vídeo de IA", permite que os usuários gerem facilmente "narrações" e "vídeos explicativos" profissionais sem experiência prévia em edição de vídeo.

O HeyGen pode ser usado para vídeos de treinamento de RH e comunicação interna?

Com certeza, o HeyGen é uma ferramenta ideal para criar vídeos impactantes de "treinamento de RH" e "comunicação interna". Você pode aproveitar "avatares de IA" e "narrações" com som natural para desenvolver conteúdo envolvente para "integração de funcionários" ou "vídeos explicativos" educacionais que transmitem informações de forma eficaz para sua equipe.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo