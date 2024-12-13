Imagine um vídeo de boas-vindas de 45 segundos criado para novos contratados, projetado para servir como um 'criador de vídeos de coach para novos contratados' virtual. Esta peça crucial de integração deve apresentar os principais valores da empresa e os passos iniciais com um estilo visual amigável e profissional e um tom de áudio claro e encorajador, direcionado diretamente ao público-alvo dos novos funcionários. Os avatares de AI da HeyGen podem ser utilizados para tornar esta introdução mais pessoal e envolvente.

Gerar Vídeo