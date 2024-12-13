criador de vídeos de coach para novos contratados para uma integração de funcionários sem complicações

Acelere a integração e o treinamento de funcionários usando seu criador de vídeos de coach para novos contratados, criando vídeos profissionais com avatares de AI.

Imagine um vídeo de boas-vindas de 45 segundos criado para novos contratados, projetado para servir como um 'criador de vídeos de coach para novos contratados' virtual. Esta peça crucial de integração deve apresentar os principais valores da empresa e os passos iniciais com um estilo visual amigável e profissional e um tom de áudio claro e encorajador, direcionado diretamente ao público-alvo dos novos funcionários. Os avatares de AI da HeyGen podem ser utilizados para tornar esta introdução mais pessoal e envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Criar um vídeo de treinamento de 60 segundos para explicar uma nova funcionalidade de software para equipes internas é essencial para o desenvolvimento dos funcionários. O público-alvo de todos os funcionários se beneficiará de um estilo visual limpo e instrutivo e uma entrega de áudio calma e articulada para máxima compreensão. Este vídeo deve incorporar legendas automáticas da HeyGen, garantindo acessibilidade e clareza para que os espectadores possam acompanhar facilmente, independentemente do ambiente.
Prompt de Exemplo 2
Aumente o engajamento dos funcionários com um vídeo dinâmico de 30 segundos destacando as conquistas recentes da empresa e os próximos eventos da equipe. Este estilo visual vibrante e animador, complementado por uma trilha sonora de áudio energética e positiva, é perfeito para a equipe atual e comunicações internas. Aproveitar os Templates e cenas profissionalmente projetados da HeyGen permitirá uma criação rápida e impactante, tornando-o um vídeo eficaz para RH.
Prompt de Exemplo 3
Para uma mensagem executiva importante, produza um vídeo polido de 90 segundos demonstrando como criar vídeos profissionais com facilidade, direcionado a todos os stakeholders internos e externos. A apresentação visual deve exigir uma estética corporativa elegante, combinada com um tom de áudio autoritário, mas tranquilizador, alinhando-se com os padrões de produção de vídeo de alta qualidade. A geração robusta de narração da HeyGen pode garantir uma narração consistente e de alta qualidade para esta comunicação crucial.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o seu Criador de Vídeos de Coach para Novos Contratados

Crie facilmente vídeos de coaching para novos contratados envolventes e consistentes com avatares de AI, roteiros personalizados e ferramentas de edição profissional, garantindo uma experiência de integração sem complicações.

1
Step 1
Selecione seu Coach de AI e Template
Comece escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de AI para representar seu coach. Em seguida, escolha um template pré-desenhado adaptado para treinamento para definir o cenário perfeito.
2
Step 2
Escreva seu Roteiro de Coaching Personalizado
Insira sua mensagem de coaching escrevendo diretamente ou colando seu roteiro existente. A plataforma usa capacidades de texto para vídeo a partir de roteiros para dar vida às suas palavras, garantindo clareza e consistência.
3
Step 3
Aprimore com Branding e Voz
Personalize seu vídeo com os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores personalizadas, para manter uma aparência consistente e profissional. Você também pode gerar uma narração com som natural para uma entrega impactante.
4
Step 4
Gere e Compartilhe seu Vídeo
Uma vez finalizado, gere sem esforço seu vídeo de coaching de alta qualidade. Você pode exportá-lo em várias proporções para garantir que esteja perfeitamente adequado para qualquer plataforma onde os novos contratados o visualizarão.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Inspiradores de Coaching para Novos Contratados

.

Entregue conteúdo de coaching poderoso e motivacional para novos funcionários, promovendo um início positivo e engajado em sua jornada.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar os vídeos de integração e treinamento de novos contratados?

A HeyGen capacita as empresas a criar vídeos de integração e treinamento de novos contratados envolventes com facilidade. Utilizando avatares de AI e uma variedade de templates personalizáveis, você pode produzir vídeos profissionais que melhoram o engajamento dos funcionários e simplificam sua produção de vídeos de RH.

O que torna a HeyGen uma ferramenta poderosa para criar vídeos profissionais?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais ao oferecer um editor de vídeo intuitivo, templates extensivos e ferramentas avançadas de vídeo AI. Você pode rapidamente transformar roteiros em conteúdo de vídeo polido, completo com legendas automáticas e narrações de alta qualidade.

A HeyGen pode criar avatares de AI para vídeos de recrutamento e conteúdo de RH?

Sim, a HeyGen é especializada na criação de avatares de AI realistas, perfeitos para vídeos de recrutamento dinâmicos e diversos conteúdos de RH. Esses avatares de AI ajudam a entregar mensagens consistentes e personalizadas, aprimorando suas estratégias de engajamento de funcionários.

Como a HeyGen apoia a edição de vídeo abrangente e branding?

A HeyGen funciona como um software completo de edição de vídeo, fornecendo ferramentas robustas para produção de vídeo, incluindo controles de branding como logotipos e cores personalizadas. Seus recursos versáteis permitem fácil redimensionamento de proporção e acesso a uma rica biblioteca de mídia.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo