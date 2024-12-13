Desbloqueie o novo recurso de criador de vídeos para conteúdo envolvente

Crie vídeos profissionais para redes sociais com nosso gerador de vídeos de IA, alimentado por texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais direcionado a profissionais de marketing digital e influenciadores, apresentando uma estética visual vibrante e um áudio de fundo moderno. Demonstre como "Avatares de IA" podem transmitir mensagens envolventes, transformando seus "vídeos de redes sociais" em conteúdo personalizado e de alto impacto que captura a atenção imediata.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos para educadores e pequenos empresários, empregando um estilo visual limpo e amigável com música instrumental calmante e uma voz de IA amigável para guiar os espectadores. Ilustre a simplicidade da "criação de vídeos" utilizando os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para construir conteúdo com aparência profissional sem qualquer experiência prévia em design.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo profissional de 60 segundos para produtores de conteúdo globais focado em acessibilidade, usando um estilo visual elegante que enfatiza a legibilidade clara do texto, acompanhado por uma voz de IA autoritária e música de fundo sutil. Mostre como o recurso avançado de "Legendas/captions" da plataforma pode aprimorar o projeto de qualquer editor de vídeo, garantindo maior alcance e inclusão para todos os públicos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funciona nosso novo recurso de criador de vídeos

Transforme suas ideias em vídeos polidos em apenas quatro etapas simples, aproveitando o poderoso IA para dar vida à sua visão sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu texto. O recurso de texto para vídeo da nossa plataforma converterá instantaneamente seu roteiro em um storyboard visual, estabelecendo a base para seu novo vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de Avatares de IA para ser seu apresentador na tela, adicionando um rosto profissional e envolvente ao seu novo vídeo.
3
Step 3
Adicione Narrações de IA
Dê vida ao seu roteiro com narrações de IA de som natural. Selecione entre várias vozes e idiomas para narrar perfeitamente seu novo vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o em vários formatos de proporção e resoluções, otimizados para qualquer plataforma. Compartilhe seu novo vídeo envolvente com seu público sem esforço.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação de anúncios de alto desempenho em minutos com vídeo de IA

Produza rapidamente anúncios de vídeo de alto impacto para promover efetivamente seus recursos mais recentes e impulsionar a adoção.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita o controle criativo na produção de vídeos?

A HeyGen oferece amplo controle criativo através de Avatares de IA personalizáveis, uma rica biblioteca de modelos e opções para visuais dinâmicos e transições. Os usuários também podem aproveitar efeitos sonoros e remover fundos para personalizar totalmente seu processo de criação de vídeos.

A HeyGen pode transformar texto em vídeos envolventes com IA?

Sim, a HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de IA, permitindo que você transforme roteiros de texto em vídeos profissionais sem esforço. Suas capacidades de texto para vídeo simplificam o processo de criação de vídeos, tornando simples a produção de conteúdo atraente.

Quais recursos únicos de IA a HeyGen oferece para edição de vídeos?

A HeyGen oferece recursos avançados de IA, como Avatares de IA realistas, um gerador de voz de IA e legendas automáticas para aprimorar sua experiência de edição de vídeos. Essas ferramentas, juntamente com as capacidades do novo recurso de criador de vídeos, garantem um fluxo de produção polido e eficiente.

A HeyGen suporta diversas necessidades de criação de vídeos?

Absolutamente, a HeyGen é um criador de vídeos versátil que suporta diversas necessidades de criação de vídeos, desde vídeos de marketing para redes sociais até conteúdo explicativo. Seu editor de vídeo robusto e variedade de modelos garantem flexibilidade para qualquer projeto.

