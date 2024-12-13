Gerador de Explicadores de Novos Recursos: Simplifique Lançamentos de Produtos

Simplifique lançamentos de produtos e crie vídeos explicativos envolventes instantaneamente usando narrações profissionais geradas por IA.

Crie um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos apresentando um novo recurso de software, direcionado a gerentes de produto e equipes de marketing. O estilo visual deve ser nítido e moderno, com animações de IA envolventes e uma narração profissional e animada gerada usando a geração de voz do HeyGen, demonstrando efetivamente 'Criação de Vídeos de Produto' e 'Criação de Vídeos Explicativos Envolventes'.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um tutorial profissional de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas sobre como otimizar sua presença online. O vídeo deve ter uma estética visual limpa e informativa, com texto claro na tela e um tom de áudio amigável e encorajador. Utilize os modelos e cenas do HeyGen e integre legendas claras para melhorar a compreensão, enfatizando 'Criação de conteúdo fácil' para 'campanhas de marketing'.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um clipe educacional vibrante de 30 segundos para educadores e treinadores corporativos, simplificando um conceito científico complexo. Empregue um estilo visual brilhante e ilustrativo com gráficos em movimento simples e uma voz calorosa e acessível para 'simplificar ideias'. Aproveite a extensa biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais atraentes e apresente sua mensagem através de um avatar de IA envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de marketing impactante de 50 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital, apresentando uma nova plataforma. O vídeo precisa de um estilo visual moderno e acelerado, com elementos visualmente ricos e uma trilha sonora moderna e energética. Use as capacidades de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para produzir rapidamente seu conteúdo, destacando 'Criatividade impulsionada por IA' para 'explicadores de marketing' que exigem produção rápida e redimensionamento e exportação flexíveis de proporção de aspecto para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Explicadores de Novos Recursos

Crie facilmente vídeos explicativos envolventes para seus últimos recursos de produto com IA. Transforme texto em visuais polidos e narrações profissionais em minutos.

1
Step 1
Cole a Descrição do Seu Recurso
Comece colando o roteiro ou descrição do seu novo recurso no gerador de script para vídeo por IA. Nossa IA avançada analisará seu texto para formar a base do seu explicador.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos dinâmicos para representar visualmente seu recurso. Personalize cenas para combinar com a estética da sua marca e melhorar a clareza.
3
Step 3
Gere Áudio Profissional
Adicione uma narrativa envolvente com narrações profissionais geradas por IA. Selecione entre várias vozes e idiomas para articular perfeitamente os benefícios do seu recurso.
4
Step 4
Exporte Seu Explicador
Finalize seu vídeo explicativo e exporte-o em formato MP4 de alta qualidade. Seu novo explicador de recurso está agora pronto para ser compartilhado em várias plataformas, cativando seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Integração e Treinamento de Novos Recursos

.

Produza vídeos dinâmicos por IA para aumentar o engajamento e a retenção ao treinar usuários ou funcionários sobre as funcionalidades de novos recursos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode impulsionar minhas campanhas de marketing com criatividade impulsionada por IA?

O HeyGen revoluciona suas campanhas de marketing utilizando criatividade impulsionada por IA para criar visuais impressionantes e narrações profissionais geradas por IA. Isso permite que você Crie Vídeos Explicativos Envolventes que ressoam efetivamente com seu público.

O HeyGen oferece opções de personalização de marca para meus vídeos explicativos?

Sim, o HeyGen fornece controles robustos de personalização de marca, permitindo que você Personalize Cada Detalhe dos seus vídeos explicativos. Você pode facilmente integrar o logotipo e as paletas de cores da sua marca para uma mensagem consistente em todo o seu conteúdo.

O que torna o HeyGen ideal para a criação fácil de conteúdo de vídeos explicativos?

O HeyGen serve como um Gerador de Vídeos Explicativos por IA intuitivo, projetado para Criação fácil de conteúdo, transformando ideias complexas em narrativas claras. Ele garante Produção de Vídeo Rápida e Fácil, tornando o processo simples para todos.

Como o HeyGen facilita a criação de conteúdo educacional e de treinamento animado?

O HeyGen aproveita animações avançadas de IA e avatares de IA para produzir vídeos de treinamento impactantes e conteúdo educacional. Essa capacidade ajuda a simplificar ideias e conceitos, tornando os vídeos explicativos animados mais envolventes e fáceis de entender.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo