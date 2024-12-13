Impulsione a Integração com Nosso Criador de Vídeos de Boas-Vindas para Novos Funcionários

Crie facilmente vídeos de boas-vindas impactantes com avatares de IA para personalizar a experiência de integração de cada novo contratado.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza uma série de 'modelos de vídeo de integração' de 1 minuto específica para departamentos, destinada a chefes de departamento e líderes de equipe, entregando informações essenciais com visuais claros e informativos e narração direta. Cada vídeo deve usar Texto-para-vídeo a partir de roteiro para precisão e incluir Legendas para aumentar a acessibilidade para todos os novos contratados.
Prompt de Exemplo 2
Crie vídeos de boas-vindas personalizados de 45 segundos especificamente para novos contratados remotos, direcionados a gerentes que integram funcionários remotos, com um estilo visual animado e amigável e diversas filmagens de arquivo. Este conteúdo envolvente ajudará a 'Engajar e Integrar Novos Talentos' de forma eficaz, incorporando vários Modelos e cenas e utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para criar uma experiência rica e convidativa.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um guia técnico de 2 minutos como parte do seu conjunto de 'vídeos de integração de funcionários', destinado ao departamento de TI ou Treinamento Técnico, apresentando visuais detalhados, estilo tutorial, com uma narração clara e medida. Este vídeo demonstrará configurações complexas de sistemas e aproveitará a capacidade de redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para garantir que esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas e dispositivos internos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Boas-Vindas para Novos Funcionários

Crie vídeos de boas-vindas personalizados para engajar e integrar novos talentos de forma tranquila, promovendo uma introdução calorosa à cultura da sua empresa com facilidade.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo ou Crie a Partir de um Roteiro
Comece selecionando um modelo de vídeo de integração existente de nossa biblioteca diversificada para iniciar seu vídeo de boas-vindas para novos funcionários.
2
Step 2
Personalize Sua Mensagem de Boas-Vindas
Personalize seu vídeo incorporando elementos da sua marca e escolhendo entre vários avatares de IA para transmitir sua mensagem.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Legendas
Aumente o engajamento e garanta a acessibilidade gerando automaticamente Legendas para todo o conteúdo do seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Distribua Sem Esforço
Finalize seus vídeos de boas-vindas personalizados e exporte-os usando o redimensionamento de proporção flexível e exportações da HeyGen para fácil compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Inspiradores de Boas-Vindas e Cultura

Ofereça uma recepção calorosa e inspiradora e transmita efetivamente a cultura da empresa para novos membros da equipe usando vídeos de IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração profissional?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar roteiros de texto em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e narrações naturais. Isso permite que você produza rapidamente vídeos de integração de alta qualidade e profissionais sem precisar de equipamentos complexos ou atores.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de boas-vindas para funcionários na HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização. Você pode incorporar o logotipo e as cores da sua empresa, utilizar uma biblioteca de mídia diversificada e escolher entre vários modelos para garantir que seus vídeos de boas-vindas personalizados reflitam perfeitamente a cultura da sua empresa.

Quais recursos a HeyGen oferece para tornar os vídeos de integração mais acessíveis e eficientes?

A HeyGen gera automaticamente legendas, aumentando a acessibilidade para todos os novos contratados. Sua edição baseada em navegador e recursos impulsionados por IA agilizam seu fluxo de trabalho, permitindo a criação e distribuição eficiente de vídeos de integração de funcionários em escala.

Como a HeyGen pode ajudar na produção final e exportação do conteúdo de integração?

A HeyGen suporta redimensionamento flexível de proporção e exportações de vídeo de alta qualidade, garantindo que seu conteúdo esteja otimizado para várias plataformas. Isso facilita o compartilhamento de vídeos individuais e sua integração perfeita nos fluxos de trabalho de integração de novos funcionários existentes.

