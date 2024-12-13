Impulsione a Integração com Nosso Criador de Vídeos de Boas-Vindas para Novos Funcionários
Crie facilmente vídeos de boas-vindas impactantes com avatares de IA para personalizar a experiência de integração de cada novo contratado.
Produza uma série de 'modelos de vídeo de integração' de 1 minuto específica para departamentos, destinada a chefes de departamento e líderes de equipe, entregando informações essenciais com visuais claros e informativos e narração direta. Cada vídeo deve usar Texto-para-vídeo a partir de roteiro para precisão e incluir Legendas para aumentar a acessibilidade para todos os novos contratados.
Crie vídeos de boas-vindas personalizados de 45 segundos especificamente para novos contratados remotos, direcionados a gerentes que integram funcionários remotos, com um estilo visual animado e amigável e diversas filmagens de arquivo. Este conteúdo envolvente ajudará a 'Engajar e Integrar Novos Talentos' de forma eficaz, incorporando vários Modelos e cenas e utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para criar uma experiência rica e convidativa.
Desenvolva um guia técnico de 2 minutos como parte do seu conjunto de 'vídeos de integração de funcionários', destinado ao departamento de TI ou Treinamento Técnico, apresentando visuais detalhados, estilo tutorial, com uma narração clara e medida. Este vídeo demonstrará configurações complexas de sistemas e aproveitará a capacidade de redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para garantir que esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas e dispositivos internos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção na Integração com IA.
Melhore o treinamento, o engajamento e a retenção de novos contratados com vídeos de integração dinâmicos impulsionados por IA.
Desenvolva Módulos de Treinamento de Integração Abrangentes.
Produza rapidamente uma gama mais ampla de conteúdo de treinamento envolvente para novos funcionários, garantindo a entrega consistente de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração profissional?
A HeyGen utiliza IA avançada para transformar roteiros de texto em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e narrações naturais. Isso permite que você produza rapidamente vídeos de integração de alta qualidade e profissionais sem precisar de equipamentos complexos ou atores.
Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de boas-vindas para funcionários na HeyGen?
Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização. Você pode incorporar o logotipo e as cores da sua empresa, utilizar uma biblioteca de mídia diversificada e escolher entre vários modelos para garantir que seus vídeos de boas-vindas personalizados reflitam perfeitamente a cultura da sua empresa.
Quais recursos a HeyGen oferece para tornar os vídeos de integração mais acessíveis e eficientes?
A HeyGen gera automaticamente legendas, aumentando a acessibilidade para todos os novos contratados. Sua edição baseada em navegador e recursos impulsionados por IA agilizam seu fluxo de trabalho, permitindo a criação e distribuição eficiente de vídeos de integração de funcionários em escala.
Como a HeyGen pode ajudar na produção final e exportação do conteúdo de integração?
A HeyGen suporta redimensionamento flexível de proporção e exportações de vídeo de alta qualidade, garantindo que seu conteúdo esteja otimizado para várias plataformas. Isso facilita o compartilhamento de vídeos individuais e sua integração perfeita nos fluxos de trabalho de integração de novos funcionários existentes.