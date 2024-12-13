Sim, o HeyGen é projetado especificamente para ser fácil de usar por equipes de RH, não exigindo experiência prévia em criação de vídeos. Como um criador de vídeos de integração com IA, ele fornece ferramentas intuitivas e templates de vídeo ricos, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de boas-vindas para novos funcionários impactantes e profissionais com facilidade.