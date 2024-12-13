Gerador de Vídeo de Boas-Vindas para Novos Funcionários: Crie Integrações Envolventes

Crie experiências de integração personalizadas de forma fluida usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro, envolvendo novos contratados desde o primeiro dia.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial de vídeos de treinamento de 2 minutos voltado para funcionários existentes aprendendo a usar um novo recurso de software complexo, demonstrando a criação de conteúdo escalável de RH. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e informativo com gravações detalhadas de tela e texto passo a passo na tela, complementado por uma narração instrutiva e calma gerada por IA. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar eficientemente um roteiro detalhado em uma sequência instrutiva envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 45 segundos de integração à cultura da empresa especificamente para equipes globais de RH compartilharem com novos recrutas internacionais. O estilo visual deve ser diverso, amigável e inclusivo, mostrando vários membros da equipe e locais, acompanhado por música de fundo positiva. Certifique-se de que o vídeo inclua legendas claras em vários idiomas para suportar o suporte multilíngue e melhorar a acessibilidade para um público global.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de anúncio interno de 30 segundos usando o recurso de Templates & scenes da HeyGen, direcionado a uma equipe de marketing para uma rápida atualização de produto. O estilo visual deve ser envolvente, vibrante e alinhar-se perfeitamente com os controles de branding da empresa, apresentando cortes rápidos de imagens relevantes do produto da extensa biblioteca de mídia. Uma narração energética, juntamente com música de fundo animada, garantirá que a mensagem seja transmitida de forma impactante e memorável.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Boas-Vindas para Novos Funcionários

Crie facilmente vídeos de boas-vindas envolventes e personalizados para novos contratados usando IA, garantindo uma experiência de integração suave e memorável.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Boas-Vindas
Comece utilizando a poderosa ferramenta de roteiro de IA para gerar rapidamente uma mensagem de boas-vindas personalizada ou escolha entre vários templates de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem, dando vida ao seu vídeo de boas-vindas com um toque humano.
3
Step 3
Personalize com Branding e Voz
Integre o branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que seu vídeo de boas-vindas esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Produza vídeos de alta qualidade e profissionais prontos para serem compartilhados, proporcionando um início impactante e envolvente para seus novos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Mensagens de Boas-Vindas Envolventes

Crie vídeos de boas-vindas inspiradores e personalizados que façam os novos funcionários se sentirem valorizados desde o primeiro dia, promovendo uma conexão inicial positiva com a cultura da empresa.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários?

O HeyGen atua como um criador de vídeos de integração intuitivo com IA, permitindo que as equipes de RH gerem rapidamente vídeos de integração de funcionários envolventes. Sua funcionalidade de Texto-para-vídeo, combinada com avatares avançados de IA e uma ferramenta de roteiro de IA, simplifica o processo do conceito ao vídeo final, tornando a criação eficiente e acessível para uma experiência de integração personalizada.

Posso personalizar meus vídeos de boas-vindas para novos funcionários com os controles de branding do HeyGen?

Com certeza, o gerador de vídeos de boas-vindas para novos funcionários do HeyGen oferece extensos controles de branding e uma rica biblioteca de templates de vídeo. Você pode facilmente incorporar o logotipo e as cores da sua empresa, utilizando a biblioteca de mídia para criar uma experiência de integração verdadeiramente personalizada e profissional que reflete perfeitamente a identidade da sua marca.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para produção de vídeo avançada?

O HeyGen fornece capacidades técnicas robustas para produção de vídeo avançada, incluindo suporte multilíngue e narrações de IA para equipes globais. Suas ferramentas de edição integradas com IA e gerador automático de legendas de IA garantem que vídeos de alta qualidade e profissionais possam ser produzidos de forma eficiente, muitas vezes com resolução 4K e recursos de colaboração sem interrupções.

O HeyGen é adequado para equipes de RH sem experiência prévia em criação de vídeos?

Sim, o HeyGen é projetado especificamente para ser fácil de usar por equipes de RH, não exigindo experiência prévia em criação de vídeos. Como um criador de vídeos de integração com IA, ele fornece ferramentas intuitivas e templates de vídeo ricos, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de boas-vindas para novos funcionários impactantes e profissionais com facilidade.

