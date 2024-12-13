Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos de 'introdução de chegada de moda' direcionado a millennials e Gen Z conscientes da moda para um Story no Instagram. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com transições rápidas, paletas de cores vibrantes e closes de novas peças de roupa, ao som de uma faixa de música eletrônica animada. Utilize os "Templates & cenas" do HeyGen para montar rapidamente um conteúdo visualmente atraente, complementado por sobreposições de texto concisas geradas via "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para destacar os principais recursos da coleção.

Gerar Vídeo