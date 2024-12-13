Criador de Vídeos de Novas Chegadas: Destaque Seus Últimos Produtos

Impulsione lançamentos de produtos com vídeos profissionais, facilmente criados usando templates e cenas flexíveis.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos de 'introdução de chegada de moda' direcionado a millennials e Gen Z conscientes da moda para um Story no Instagram. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com transições rápidas, paletas de cores vibrantes e closes de novas peças de roupa, ao som de uma faixa de música eletrônica animada. Utilize os "Templates & cenas" do HeyGen para montar rapidamente um conteúdo visualmente atraente, complementado por sobreposições de texto concisas geradas via "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para destacar os principais recursos da coleção.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos de lançamento de 'novo produto' voltado para compradores de tecnologia B2B e gerentes de produto, enfatizando funcionalidade e inovação. O estilo visual deve ser minimalista e informativo, incorporando renderizações 3D do produto, gráficos animados limpos e um esquema de cores sofisticado, com uma narração clara e autoritária. Aproveite os "Avatares de AI" do HeyGen para apresentar os principais recursos e use "Geração de narração" para uma narração polida e consistente explicando os benefícios do produto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo intrigante de 15 segundos de 'em breve' para engajamento amplo nas redes sociais, criando expectativa para o lançamento de um serviço ou produto. O estilo visual deve ser escuro e misterioso, revelando lentamente vislumbres, talvez usando animações abstratas ou efeitos sutis de luz, acompanhado por música cinematográfica e suspense. Melhore o vídeo com "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para B-roll de alta qualidade e garanta o alcance máximo incluindo "Legendas" para espectadores que assistem sem som.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos de 'promoção de produto' para compradores de e-commerce, destacando as extensas opções de personalização de um novo item. A abordagem visual deve ser brilhante e energética, demonstrando várias configurações do produto com transições suaves e animações de texto vibrantes, tudo ao som de música de fundo alegre e contemporânea. Otimize o vídeo para diferentes plataformas usando "Redimensionamento de proporção e exportações", e integre chamadas de personalização chave com "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para clareza.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Novas Chegadas

Crie rapidamente vídeos envolventes para destacar seus últimos produtos e gerar entusiasmo em todos os seus canais digitais.

Step 1
Selecione um Template
Comece escolhendo entre uma ampla gama de templates de vídeo personalizáveis projetados para destacar suas novas chegadas com estilo.
Step 2
Adicione Sua Mídia
Carregue suas próprias imagens de produtos e filmagens de vídeo, ou navegue em nossa extensa biblioteca de estoque para enriquecer seu conteúdo.
Step 3
Gere Sua Narração
Crie narrações dinâmicas instantaneamente a partir do seu roteiro, garantindo uma narrativa profissional e envolvente para seus produtos.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seu arquivo MP4 em alta resolução, perfeitamente redimensionado para qualquer plataforma de mídia social, pronto para cativar seu público.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aproveite Depoimentos para Confiabilidade de Novos Produtos

Construa credibilidade para sua marca e novas chegadas criando vídeos AI envolventes com depoimentos de clientes satisfeitos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos atraentes de novas chegadas?

O HeyGen é um poderoso "criador de vídeos de novas chegadas" que permite criar facilmente "vídeos visualmente atraentes" para suas últimas coleções. Utilize "templates de vídeo" personalizáveis, adicione "animações de texto" e melhore seu "vídeo de produto" com "geração de narração" envolvente para capturar a atenção dos clientes.

O HeyGen pode ser usado como um "criador de vídeos de produto" versátil para promoções em redes sociais?

Com certeza! Como um robusto "criador de vídeos de produto", o HeyGen permite que você projete vídeos dinâmicos de "promoção de produto" otimizados para plataformas como o Instagram. Aproveite as "opções de personalização" e "controles de branding" para produzir "vídeos de redes sociais" de alta qualidade que refletem a identidade da sua marca.

Quais recursos únicos o HeyGen oferece para gerar conteúdo de "vídeo empresarial" envolvente?

O HeyGen se destaca ao fornecer "Avatares de AI" e capacidades de "texto-para-vídeo a partir de roteiro", tornando-o um avançado "agente de vídeo AI". Isso permite transformar conteúdo escrito em apresentações de vídeo envolventes com "geração de narração" de som natural e "legendas automáticas".

Quão amigável é o HeyGen para alguém sem experiência prévia em "edição de vídeo"?

O HeyGen possui um "editor de arrastar e soltar" intuitivo e suporte extensivo de "biblioteca de mídia", tornando-o um "criador de vídeos" acessível para todos os níveis de habilidade. Você pode facilmente adicionar "animações", usar "templates de vídeo personalizáveis" e garantir que seu produto final seja uma "filmagem de qualidade HD" para qualquer propósito.

