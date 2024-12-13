Criador de Vídeos Promocionais de Novos Lançamentos: Crie Revelações de Produtos Deslumbrantes

Projete facilmente vídeos de marketing cativantes com modelos e cenas personalizáveis para exibir seus produtos mais recentes e gerar leads.

Crie um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para novos lançamentos, direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing de e-commerce. Este vídeo deve apresentar uma montagem rápida de novos produtos, usando cores vibrantes e uma trilha sonora moderna e animada. Destaque como os usuários podem começar facilmente com modelos e cenas pré-desenhados para exibir suas últimas ofertas, tornando-o ideal para vídeos de produtos atraentes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo cativante de 45 segundos para redes sociais, voltado para blogueiros de moda e donos de boutiques, revelando uma coleção sazonal única. O estilo visual deve ser moderno e visualmente rico, incorporando transições suaves e uma narração envolvente. Enfatize como as capacidades de geração de narração do HeyGen podem dar vida aos seus modelos de vídeo promocional gratuitos, criando um visual polido e profissional.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de marketing elegante de 60 segundos voltado para entusiastas de tecnologia e primeiros adotantes, anunciando um gadget inovador. A estética visual deve ser futurista e limpa, utilizando animações dinâmicas para destacar características principais, apoiadas por legendas claras para acessibilidade. Explique como o criador de vídeos online simplifica o processo de criação, particularmente aproveitando legendas para aumentar o engajamento em diversas plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo elegante de 30 segundos para colecionadores de arte e negócios criativos, exibindo uma coleção de arte de edição limitada. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado, apresentando panorâmicas e zooms lentos sobre as obras de arte, acompanhados por uma trilha sonora orquestral calmante. Ilustre a flexibilidade do editor de vídeo mencionando como os usuários podem utilizar redimensionamento de proporção e exportações para adaptar seus modelos personalizados para diferentes exibições em galerias ou mostras online.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais de Novos Lançamentos

Crie rapidamente vídeos promocionais profissionais e envolventes para seus novos lançamentos usando ferramentas intuitivas para cativar seu público e gerar interesse.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo em nossa biblioteca diversificada de "modelos de vídeo" projetados especificamente para novos lançamentos. Nossos extensos Modelos & cenas fornecem um ponto de partida profissional para dar vida à sua visão.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seus "vídeos de produtos" adicionando suas imagens, texto e elementos de marca. Use controles de Marca (logotipo, cores) para garantir consistência com a identidade e mensagem da sua marca.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com "animações" dinâmicas e uma trilha sonora adequada. Você também pode gerar Narração para adicionar uma narração envolvente e envolver ainda mais seus espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo promocional esteja completo, "exporte o vídeo" no formato e proporção desejados. Nosso redimensionamento de proporção e exportações garante que sua criação esteja pronta para qualquer plataforma.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Audiências com Lançamentos de Produtos

Lance novos produtos com vídeos motivacionais que inspirem e ressoem com seu público-alvo, gerando entusiasmo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos promocionais de novos lançamentos para meus produtos?

HeyGen é um criador intuitivo de vídeos promocionais de novos lançamentos que permite produzir rapidamente vídeos de produtos deslumbrantes. Utilize nossa ampla gama de modelos de vídeo e um editor de arrastar e soltar para exibir suas últimas ofertas de forma eficiente.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos envolventes para redes sociais?

HeyGen oferece um criador de vídeos online com uma riqueza de ferramentas perfeitas para redes sociais. Adicione facilmente animações cativantes, música de estoque e personalize modelos para criar conteúdo dinâmico que capture a atenção do público.

O HeyGen pode me ajudar a personalizar modelos de vídeo para alinhar com a identidade da minha marca?

Absolutamente. O editor de vídeo robusto do HeyGen permite uma ampla personalização de todos os modelos de vídeo. Você pode aplicar controles de marca, incluindo seu logotipo e paletas de cores específicas, garantindo que cada vídeo de marketing realmente represente sua marca.

Quais benefícios o conteúdo gerado por AI do HeyGen traz para meus vídeos de marketing?

HeyGen utiliza AI avançada para simplificar a criação de vídeos de marketing de alta qualidade, incluindo avatares de AI e capacidades de texto para vídeo. Essa inovação ajuda você a gerar leads e produzir conteúdo envolvente de forma mais eficiente para suas campanhas.

