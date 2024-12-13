Absolutamente. O editor de vídeo robusto do HeyGen inclui controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores específicas e outros elementos de marca de forma harmoniosa. Isso garante que seus visuais impulsionados por IA mantenham uma identidade de marca consistente e profissional em todas as suas produções, usando templates pré-construídos para personalização rápida.