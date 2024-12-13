criador de vídeos de conhecimento natural: Crie Vídeos de IA Impressionantes

Transforme suas ideias em conteúdo de vídeo explicativo envolvente rapidamente, utilizando avatares de IA realistas para cativar seu público.

401/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos voltado para aprendizes técnicos e treinadores corporativos, desmistificando a arquitetura de um novo serviço em nuvem. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente, apresentando um avatar de IA que expõe conceitos complexos com uma narração clara, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para uma presença profissional e relacionável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos para equipes de engenharia, demonstrando o processo de transformar documentação técnica extensa em tutoriais em vídeo concisos. Este vídeo deve adotar um estilo visual detalhado, passo a passo, com informações cruciais apresentadas por meio de legendas na tela, mantendo um tom de áudio calmo e informativo facilitado pelo recurso de legendas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de atualização rápida de 45 segundos para gerentes de produto, atuando como um criador de vídeos de conhecimento natural para mudanças recentes de API. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e visualmente rico, com cortes rápidos e música de fundo moderna, utilizando os templates e cenas do HeyGen para visuais eficientes e envolventes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um criador de vídeos de conhecimento natural

Transforme suas ideias em vídeos educacionais envolventes com ferramentas impulsionadas por IA, entregando conteúdo claro e impactante sem edição complexa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou digitando seu roteiro de conhecimento. A capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen converterá seu conteúdo em um rascunho inicial de vídeo automaticamente.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar suas informações. Personalize sua aparência e garanta que eles combinem perfeitamente com sua marca e mensagem.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Enriqueça seu vídeo com uma narração de som natural. Utilize a geração avançada de Narração do HeyGen para criar conteúdo falado claro e envolvente em múltiplos idiomas e estilos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo adicionando elementos de branding e ajustando o layout. Em seguida, use o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizá-lo para várias plataformas e compartilhe seu conhecimento com o mundo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Dissemine Conhecimento nas Redes Sociais

.

Crie rapidamente vídeos curtos e atraentes para compartilhar conhecimento natural e conteúdo educacional nas plataformas sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos por IA que transforma texto em conteúdo de vídeo envolvente com facilidade. Sua interface intuitiva permite que os usuários criem rapidamente vídeos profissionais usando avatares de IA realistas e capacidades sofisticadas de texto para vídeo, simplificando todo o processo de produção.

O HeyGen pode gerar avatares de IA realistas e narrações por IA?

Sim, o HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA realistas e narrações avançadas por IA para uma narração dinâmica. Esses recursos permitem que você produza visuais altamente envolventes com uma fala de som autêntico, garantindo que sua mensagem ressoe poderosamente com seu público.

Que tipos de vídeos posso criar com a plataforma de IA do HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir facilmente uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos educacionais atraentes, vídeos explicativos impactantes e vídeos de treinamento eficazes. Como uma ferramenta online, o HeyGen oferece templates e recursos extensivos para transformar documentos em vídeos para várias aplicações de forma eficiente.

O HeyGen oferece opções de personalização para branding de vídeos?

Absolutamente. O editor de vídeo robusto do HeyGen inclui controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores específicas e outros elementos de marca de forma harmoniosa. Isso garante que seus visuais impulsionados por IA mantenham uma identidade de marca consistente e profissional em todas as suas produções, usando templates pré-construídos para personalização rápida.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo