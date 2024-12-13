Eleve Seu Conteúdo com o Criador de Vídeos de Percepções Naturais

Crie conteúdo de marketing impressionante sem esforço com nossos avatares AI, perfeitos para vídeos explicativos e engajamento em redes sociais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 90 segundos direcionado a gerentes de negócios e líderes de projeto, ilustrando um fluxo de trabalho de software otimizado. Busque uma apresentação visual dinâmica e envolvente com animações claras passo a passo e uma trilha sonora animada de fundo. Toda a narrativa deve ser gerada sem esforço usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen, transformando texto simples em um guia visual atraente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de produto conciso de 45 segundos voltado para potenciais clientes e equipes de marketing, destacando os principais benefícios de um novo gadget. O estilo visual deve ser moderno e visualmente rico, incorporando imagens de alta qualidade do produto e uma narração concisa e persuasiva em voz AI. Utilize a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para aprimorar os visuais com imagens de B-roll relevantes e garantir um produto final polido.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um guia de criador de vídeos de percepções naturais de 2 minutos para educadores, treinadores e criadores de conteúdo, demonstrando como simplificar tópicos complexos. O vídeo deve adotar um estilo visual acessível e educacional, apresentando gráficos simples e uma narração amigável em voz AI. Comece selecionando um dos modelos e cenas pré-desenhados da HeyGen para estruturar rapidamente o conteúdo, permitindo a implantação rápida de informações valiosas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Percepções Naturais

Transforme facilmente suas percepções em conteúdo de vídeo envolvente com um gerador de vídeo AI, simplificando seu fluxo de trabalho do roteiro para narrativas visuais impressionantes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece criando ou colando seu roteiro. A capacidade de Texto para Vídeo da nossa plataforma analisará seu texto, convertendo suas percepções naturais em uma narrativa visual fundamental.
2
Step 2
Selecione Seu Narrador Visual
Enriqueça sua mensagem selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares AI. Esses apresentadores digitais darão vida às suas percepções naturais com expressões e gestos envolventes.
3
Step 3
Adicione Narrações Dinâmicas
Gere narrações com som natural usando nosso recurso avançado de Geração de Narração. Escolha entre vários idiomas e estilos para transmitir sua mensagem com clareza e impacto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Suas Percepções
Utilize nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para finalizar seu vídeo. Prepare seu conteúdo de alta qualidade em vários formatos, otimizados para compartilhamento em todas as suas plataformas desejadas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos envolventes com tecnologia AI, construindo confiança e demonstrando valor de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza AI para simplificar o processo de criação de vídeos?

A HeyGen funciona como um gerador de vídeos AI avançado, transformando texto em vídeo sem esforço. Os usuários podem aproveitar os Avatares AI e narrações realistas em voz AI para produzir vídeos de qualidade profissional a partir de um simples roteiro, simplificando significativamente o fluxo de trabalho para a produção de conteúdo.

Posso personalizar meus vídeos com elementos de marca usando as ferramentas da HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece amplas capacidades para personalizar o conteúdo do vídeo de acordo com sua marca. Nossa plataforma inclui vários modelos e um editor de arrastar e soltar, além de opções para controles de marca, como adicionar logotipos e ajustar esquemas de cores para um conteúdo de marketing consistente.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para um fluxo de trabalho eficiente de edição de vídeo?

A HeyGen é projetada para suportar um fluxo de trabalho eficiente de edição de vídeo com recursos como uma robusta biblioteca de mídia e integração de filmagens de estoque. A plataforma garante uma operação sem interrupções, permitindo que os usuários criem e refinem conteúdo de forma eficaz para diversos usos, incluindo vídeos explicativos de produtos e redes sociais.

Como a HeyGen pode ajudar a criar conteúdo de vídeo explicativo envolvente?

A HeyGen é um criador de vídeos explicativos ideal, permitindo que os usuários gerem rapidamente conteúdo de vídeo de percepções naturais envolventes. Combinando avatares AI, modelos dinâmicos e funcionalidade abrangente de texto para vídeo, a HeyGen capacita você a produzir vídeos explicativos de produtos claros e impactantes ou qualquer conteúdo de marketing.

