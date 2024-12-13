Criador de Vídeos Publicitários Nativos: Crie Anúncios em Vídeo Envolventes Rápido
Transforme seus roteiros em anúncios de vídeo nativos cativantes usando AI de texto para vídeo, garantindo maior engajamento e criação de conteúdo simplificada.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos direcionado a empresas de e-commerce, anunciando uma nova linha de produtos. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado e energético, com cortes rápidos e uma batida pulsante. Aproveite os extensos modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente visuais impressionantes, aprimorando a narrativa com geração precisa de texto para vídeo para anúncios em feed eficazes que capturam a atenção imediata.
Desenhe um vídeo de branding impactante de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e gerentes de marca para construir um reconhecimento de marca mais forte. A estética deve ser cinematográfica e inspiradora, com uma geração de narração profissional e uma trilha sonora emocional sutil. Aprimore a narrativa com legendas automáticas, garantindo que sua mensagem ressoe profundamente e claramente em todas as plataformas, realmente destacando sua marca.
Produza um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para gerentes de produto, apresentando um novo recurso de software. O estilo visual deve ser limpo, moderno e direto, acompanhado por uma narração clara e informativa. Use a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para rapidamente encontrar visuais relevantes e garantir que o vídeo esteja otimizado para várias plataformas sociais, utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, demonstrando o poder das ferramentas eficientes de criação de vídeo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios de Vídeo Nativos de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo nativos envolventes com AI, aumentando significativamente o engajamento e o desempenho da campanha.
Produza Conteúdo de Vídeo Envolvente no Feed.
Gere facilmente vídeos dinâmicos para redes sociais e clipes que se integram perfeitamente aos feeds nativos para maior interação do público.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen capacita os usuários a criar anúncios de vídeo nativos eficazes e criativos?
A plataforma da HeyGen oferece um gerador de vídeo AI robusto, permitindo que os usuários criem vídeos publicitários nativos envolventes. Aproveite os avatares de AI e a funcionalidade de texto para vídeo, combinados com uma variedade de modelos, para construir narrativas envolventes com chamadas claras para ação.
Quais ferramentas de criação de vídeo a HeyGen oferece para produzir conteúdo de vídeo animado?
A HeyGen fornece ferramentas intuitivas de criação de vídeo, incluindo uma interface de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de mídia, perfeita para um criador de vídeos animados. Os usuários podem utilizar uma ampla seleção de modelos e cenas para dar vida às suas visões criativas de forma eficiente.
O gerador de vídeo AI da HeyGen pode produzir vídeos profissionais de branding e explicativos?
Sim, o poderoso gerador de vídeo AI da HeyGen é ideal para criar vídeos profissionais de branding e explicativos. Utilize avatares de AI e capacidades de texto para vídeo, juntamente com controles de branding robustos para logotipos e cores, para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.
Quais recursos a HeyGen oferece para garantir que os vídeos publicitários nativos sejam otimizados para várias plataformas?
A HeyGen fornece recursos essenciais para otimizar vídeos publicitários nativos, como redimensionamento de proporção de aspecto para diversas plataformas. Você também pode adicionar legendas, garantindo que seus anúncios em vídeo no feed sejam otimizados para visualização móvel e taxas de engajamento mais altas em diferentes ambientes.