Crie um tutorial de vídeo de nail art cativante de 45 segundos, projetado para aspirantes a artistas de unhas e entusiastas de beleza DIY. Mostre uma técnica simples, mas deslumbrante, de 'ombre glitter' com instruções claras, passo a passo. O estilo visual deve ser brilhante e limpo, acompanhado por música de fundo animada e uma narração amigável gerada usando o recurso de geração de voz do HeyGen, facilitando o acompanhamento com Templates e cenas intuitivas.

Gerar Vídeo