O Monitor de Progresso integrado do HeyGen permite que alunos e professores acompanhem o desempenho dos alunos ao longo do tempo, oferecendo insights sobre seu nível de habilidade e áreas para melhoria. Este recurso poderoso, combinado com exercícios personalizáveis, atua como uma ferramenta motivacional para manter os alunos engajados em suas sessões de prática.