Crie um aftermovie dinâmico de 45 segundos de um festival que capture a empolgação da multidão e os momentos épicos do palco principal, direcionado para frequentadores recentes de festivais e entusiastas de música. O estilo visual deve ser acelerado, com gradação de cores vibrantes e cortes energéticos, complementado por música eletrônica popular e sons autênticos da multidão. Utilize a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para integrar perfeitamente as filmagens enviadas pelos usuários com B-roll profissional, criando um resumo verdadeiramente imersivo.

