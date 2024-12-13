Crie um teaser cativante de 15 segundos para redes sociais, projetado para chamar a atenção de jovens adultos, anunciando uma próxima exposição de museu com um toque futurista. O estilo visual deve ser dinâmico e moderno, com gráficos de ponta e uma trilha sonora eletrônica animada, aprimorada por um avatar de IA narrando os principais destaques. Este vídeo curto e impactante, aproveitando os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen, apresentará o tema e incentivará o engajamento online imediato.

