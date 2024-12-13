Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo e cores em toda a saída de vídeo. Isso garante que todo o conteúdo de vídeo envolvente, seja para um aplicativo de museu ou outros recursos educacionais, mantenha uma identidade de marca consistente e profissional, apoiando uma experiência de ferramenta de mapeamento digital coesa.