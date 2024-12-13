Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para uma exposição virtual, destinado a entusiastas de arte e ao público em geral, apresentando uma nova coleção de arte digital. O estilo visual deve ser moderno e elegante, utilizando gráficos em movimento e transições fluidas, complementado por música eletrônica animada de fundo e uma narração profissional e envolvente gerada com a capacidade de geração de voz do HeyGen, garantindo uma experiência verdadeiramente imersiva.

Gerar Vídeo