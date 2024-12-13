Gerador de Anúncios Municipais para Avisos Públicos Envolventes

Crie anúncios públicos claros e personalizados instantaneamente usando nosso gerador e os modelos personalizáveis da HeyGen.

Crie um vídeo de 60 segundos direcionado a residentes locais e organizadores comunitários para anunciar uma próxima Reunião Pública da Comunidade, utilizando um estilo visual amigável e informativo com áudio claro. Este vídeo gerador de anúncios municipais deve transmitir efetivamente todos os detalhes do evento e aproveitar os avatares de IA da HeyGen para uma entrega envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos direcionado à mídia local e cidadãos preocupados, detalhando as recentes Melhorias na Segurança Pública dentro da cidade. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário e claro, incorporando imagens de arquivo relevantes para reforçar as mensagens-chave, e se beneficiar da capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para uma mensagem precisa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos voltado para empresas locais e potenciais investidores, destacando novos Planos de Desenvolvimento Econômico. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, acompanhado por música animada e gráficos limpos, aproveitando ao máximo os Modelos e cenas da HeyGen para criar um modelo de anúncio impactante.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo otimista de 60 segundos para residentes e candidatos a moradia, anunciando um novo Desenvolvimento Habitacional Acessível. O vídeo deve ter um estilo visual acolhedor e focado na comunidade, com informações claras e fáceis de entender, aprimorado pela geração de narração da HeyGen para uma apresentação acessível e informativa usando modelos prontos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Anúncios Municipais

Crie anúncios municipais envolventes de forma eficiente com vídeo impulsionado por IA, garantindo comunicação clara e envolvente para sua comunidade.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados ou comece do zero para criar seu Anúncio Público. Aproveite os "Modelos e cenas" da HeyGen para rapidamente definir a base da sua mensagem.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu anúncio adicionando texto, imagens e elementos de marca. Utilize o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para enriquecer sua mensagem com visuais e gráficos relevantes.
3
Step 3
Gere Seu Vídeo
Transforme seu roteiro em um vídeo dinâmico com IA. O recurso "Texto-para-vídeo de roteiro" da HeyGen permite que você crie facilmente anúncios municipais envolventes, completos com narrações.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seu vídeo de anúncio completo em vários formatos adequados para diferentes plataformas. Use o "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para garantir visualização ideal e ampliar sua Visibilidade Online.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o engajamento e a retenção de treinamentos com IA

Melhore campanhas de educação pública e treinamentos internos com vídeos de IA envolventes para melhor compreensão e retenção de informações críticas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de anúncios municipais e comunicados de imprensa governamentais?

A HeyGen revoluciona a criação de comunicações oficiais transformando texto em anúncios de vídeo envolventes. Os usuários podem aproveitar nossos modelos personalizáveis e avatares de IA para produzir Comunicados de Imprensa Governamentais profissionais, anúncios públicos e atualizações vitais de segurança pública com facilidade, garantindo amplo alcance e visibilidade online.

A HeyGen pode simplificar o design e a distribuição de anúncios de Reuniões Públicas da Comunidade?

Com certeza. A HeyGen simplifica o processo de design para vários anúncios, incluindo notificações de Reuniões Públicas da Comunidade. Utilizando modelos prontos, combinados com milhões de imagens, ícones e gráficos de nossa biblioteca de mídia, os usuários podem criar e baixar rapidamente flyers de anúncios de reuniões visualmente atraentes, otimizando para cobertura da mídia.

Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para comunicações oficiais como comunicados de imprensa?

A HeyGen oferece robustas opções de personalização criativa para todas as comunicações oficiais. Você pode personalizar Modelos de Comunicados de Imprensa com seus controles de marca específicos, incluindo logotipos e cores. Nossa plataforma suporta personalização ilimitada, permitindo que você projete vídeos únicos e impactantes para anúncios de desenvolvimento habitacional ou iniciativas ambientais.

A HeyGen suporta a produção de Campanhas de Saúde Pública eficazes e Promoções de Festivais Culturais?

Sim, a HeyGen é ideal para produzir Campanhas de Saúde Pública envolventes e Promoções de Festivais Culturais. Com capacidades de texto-para-vídeo e geração de narração, você pode criar anúncios de vídeo detalhados que comunicam efetivamente informações importantes ou celebram eventos comunitários, garantindo que sua mensagem se destaque e alcance um público amplo.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo