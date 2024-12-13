Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para que os cidadãos compreendam claramente o novo processo online para pagamentos de impostos sobre a propriedade. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional da HeyGen, transmitindo informações em uma voz calma e autoritária, complementado por gravações de tela do portal. O estilo visual deve ser limpo e passo a passo, garantindo a entrega de um vídeo informativo abrangente para todos os residentes locais.

