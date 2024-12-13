Gerador de Vídeos Informativos Municipais: Engaje Cidadãos Instantaneamente

Transforme informações municipais complexas em vídeos de informação pública envolventes rapidamente, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentações dinâmicas.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos para todos os cidadãos, demonstrando como se registrar para alertas da cidade e pagar contas usando o novo portal municipal online. O vídeo deve empregar um estilo visual limpo e passo a passo com gravações de tela claras, enquanto o áudio permanece calmo e instrutivo, aprimorado com legendas automáticas para acessibilidade, facilmente criadas usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para garantir orientação precisa durante o processo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio de serviço público de 60 segundos voltado para todos os membros da comunidade, detalhando etapas essenciais para a preparação para condições climáticas severas. A apresentação visual deve ser urgente, mas tranquilizadora, usando gráficos claros para transmitir dicas de segurança, apoiada por um tom de áudio autoritário, mas empático, criado rapidamente usando os modelos e cenas do HeyGen e enriquecido com mídia relevante da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar mensagens-chave de forma eficaz para a comunicação do governo local.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional de 30 segundos especificamente para redes sociais, convidando famílias e membros da comunidade para a feira anual da cidade. O estilo visual deve ser dinâmico, envolvente e vibrante, exibindo imagens animadas focadas na comunidade, acompanhadas por música entusiástica e convidativa e um claro chamado à ação. Este vídeo envolvente, ideal para comunicação com os cidadãos, pode ser rapidamente adaptado para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen, potencialmente apresentando um avatar de IA para convidar pessoalmente os espectadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos Informativos Municipais

Crie facilmente vídeos de informação pública envolventes e anúncios para sua comunidade com IA, melhorando a comunicação com os cidadãos e a prestação de serviços.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Cole seu roteiro de anúncio de serviço público no gerador. Nosso recurso avançado de 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro' converte instantaneamente seu texto em uma narrativa visual, estabelecendo a base para sua comunicação municipal.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione um 'avatar de IA' para ser o rosto da sua comunicação governamental local. Nossa gama diversificada de avatares adiciona um toque humano, tornando suas informações mais relacionáveis e envolventes para os cidadãos.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Visuais
Utilize 'Controles de marca (logotipo, cores)' para integrar o visual oficial do seu município. Adicione visuais relevantes da biblioteca de mídia para aprimorar sua mensagem, garantindo vídeos de informação pública profissionais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Com um clique, 'exporte' seu vídeo totalmente produzido, completo com 'Legendas' para acessibilidade. Seus vídeos de informação pública envolventes estão agora prontos para serem compartilhados em todos os seus canais de comunicação com os cidadãos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Educacional para Cidadãos

.

Produza diversos vídeos educacionais sobre serviços municipais e programas locais, expandindo o alcance e a acessibilidade para todos os residentes.

background image

Perguntas Frequentes

Quais são as principais capacidades do HeyGen para comunicação municipal?

O HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de IA, capacitando governos locais a produzir vídeos de informação pública de alta qualidade e melhorar a comunicação com os cidadãos. Ele simplifica a criação de conteúdo envolvente a partir de roteiros, atuando como um eficiente criador de vídeos de serviços municipais.

O HeyGen pode suportar a marcação para anúncios de serviço público?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo, cores e fontes do seu município em todos os seus anúncios de serviço público, garantindo identidade visual consistente e resultado profissional.

Como o HeyGen converte texto em vídeo com narração?

A poderosa funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen permite que você gere instantaneamente vídeos a partir de roteiros escritos. Inclui geração de narração integrada e adiciona automaticamente legendas, garantindo áudio claro e profissional e acessibilidade para todas as suas necessidades de comunicação.

Que tipo de avatares de IA estão disponíveis para criar vídeos de informação pública?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas que podem transmitir sua mensagem de maneira profissional e envolvente. Esses avatares de IA aprimoram seus vídeos de informação pública, tornando a comunicação do governo local mais dinâmica e relacionável para os cidadãos.

