Crie um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que desejam expandir seu alcance internacionalmente. O estilo visual deve ser animado e profissional, mostrando mercados globais diversos com música de fundo energética, destacando como eles podem usar Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para localizar instantaneamente suas mensagens.

Produza um vídeo informativo de 60 segundos para educadores e criadores de conteúdo, demonstrando a facilidade de gerar conteúdo educacional em vários idiomas. O estilo visual deve ser limpo e moderno, apresentando um avatar de IA envolvente que transmite a mensagem de forma clara e articulada, ilustrando o poder dos avatares de IA para alcançar uma base global de estudantes.
Desenvolva um anúncio elegante e acelerado de 30 segundos para equipes de marketing, focando no lançamento de novos produtos globalmente com rápida localização. O vídeo deve empregar cortes rápidos e gráficos ricos visualmente atraentes, juntamente com geração de narração profissional em vários idiomas para comunicar-se efetivamente entre diferentes culturas.
Desenvolva um vídeo de comunicação corporativa de 90 segundos para equipes internas que precisam de atualizações globais consistentes. O estilo visual deve ser profissional e claro, utilizando um layout pré-desenhado de Modelos & cenas adaptado para vários idiomas, garantindo que a mensagem seja concisa e envolvente com reforço de texto na tela para uma força de trabalho internacional diversificada.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Multilíngues

Transforme seu conteúdo em uma mensagem global sem esforço. Crie, localize e entregue vídeos atraentes em mais de 140 idiomas com nossa avançada plataforma de vídeos de IA.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Principal
Comece gerando seu vídeo usando nossas ferramentas de criação de vídeos de IA. Basta inserir seu roteiro e deixar nossa IA transformá-lo em um vídeo dinâmico com seus avatares de IA e cenas escolhidos.
2
Step 2
Selecione os Idiomas Alvo
Utilize o suporte multilíngue do HeyGen para escolher entre mais de 140 idiomas. Nossa plataforma traduz automaticamente seu roteiro e gera narrações, tornando seu conteúdo acessível mundialmente.
3
Step 3
Personalize a Localização
Refine seu conteúdo multilíngue com nosso recurso de localização. Ajuste facilmente traduções, estilos de voz e adicione legendas ou subtítulos para garantir precisão cultural e engajamento perfeito do público.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos Globais
Uma vez que seu vídeo multilíngue esteja perfeito, exporte-o em vários formatos e proporções. Compartilhe sua mensagem além das fronteiras com conteúdo de vídeo localizado de alta qualidade.

Casos de Uso

Treinamento Global Aprimorado

Aprimore o treinamento de funcionários globalmente entregando vídeos de IA envolventes localizados para vários idiomas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA?

O HeyGen capacita os usuários a simplificar a criação de vídeos de IA transformando roteiros de texto em vídeos envolventes. Ele funciona como um assistente de criação de vídeos de IA, tornando a produção de vídeos profissionais acessível e eficiente.

O HeyGen pode criar avatares de IA realistas para meus vídeos?

Sim, o HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA expressivos que podem dar vida às suas mensagens. Você também pode aprimorar sua narrativa visual com uma rica biblioteca de gráficos e ativos de vídeo disponíveis na plataforma.

Quais possibilidades criativas o HeyGen oferece para conteúdo multilíngue?

O HeyGen é um poderoso criador de vídeos multilíngues que suporta mais de 140 idiomas, permitindo uma localização perfeita para públicos globais. Você pode gerar narrações autênticas para garantir que sua mensagem ressoe em diversos cenários linguísticos.

O HeyGen fornece ferramentas para geração eficiente de vídeos?

Absolutamente, o HeyGen serve como um gerador de vídeos de IA intuitivo, oferecendo mais de 1000 modelos de vídeo personalizados para iniciar seus projetos. Isso facilita a produção rápida de conteúdo e permite fácil edição de texto e personalização para atender às suas necessidades específicas.

