Gerador de Vídeo Multilíngue: Crie Conteúdo Global com IA

Traduza e localize facilmente seus vídeos em mais de 175 idiomas usando geração de narração por IA.

Imagine um vídeo promocional vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas ansiosos para expandir seu alcance de mercado globalmente. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, apresentando indivíduos diversos interagindo de forma harmoniosa. Este vídeo utilizaria os recursos "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" da HeyGen para transformar roteiros em inglês em múltiplos idiomas, demonstrando o poder de um "gerador de vídeo multilíngue" para "localização" rápida em mais de 175 idiomas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo elegante e moderno de 45 segundos, projetado para profissionais de marketing e criadores de conteúdo que buscam campanhas de alto impacto. O estilo visual deve ser envolvente e dinâmico, com cortes rápidos e texto na tela destacando os principais benefícios. Ele demonstrará como os "Avatares de IA" e "Modelos e cenas" da HeyGen simplificam a criação de conteúdo, apresentando-o como o "gerador de vídeo de IA" definitivo para criar mensagens de marca profissionais.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo e claro de 60 segundos para treinadores corporativos e departamentos de RH, focando na disseminação eficiente de conhecimento. O estilo visual deve ser profissional e direto, usando gráficos limpos e legendas fáceis de ler. Este vídeo ilustrará como as capacidades de "Redimensionamento de proporção e exportações" e "Legendas/captions" da HeyGen apoiam a "produção de vídeo em escala" de conteúdo de treinamento personalizado, garantindo "fluxos de trabalho automatizados" para comunicações internas consistentes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico e abrangente de 30 segundos para produtores de conteúdo globais e educadores com extensas bibliotecas de vídeo. O estilo visual deve ser energético, mostrando clipes com diferentes idiomas integrados de forma harmoniosa. Esta peça destacará os recursos de "Geração de narração" e "Legendas/captions" da HeyGen, posicionando-o como o principal "tradutor de vídeo" que pode "traduzir qualquer vídeo" em inúmeros idiomas, tornando o conteúdo existente acessível mundialmente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Multilíngue

Crie e localize facilmente conteúdo de vídeo envolvente para um público global, quebrando barreiras linguísticas com narrações naturais e sincronização labial.

1
Step 1
Carregue Seu Roteiro
Cole seu roteiro para converter instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, utilizando nossas poderosas capacidades de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Avatar de IA e Idioma de Origem
Escolha entre nossa diversa coleção de avatares digitais e especifique o idioma original do seu roteiro para um processamento preciso.
3
Step 3
Traduza e Gere Narração
Traduza seu roteiro sem esforço para mais de 175 idiomas, depois gere narrações com som natural usando clonagem de voz avançada e sincronização labial.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Multilíngue
Baixe seu vídeo profissionalmente localizado em vários formatos, pronto para envolver audiências globais e escalar sua produção de vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Localize Campanhas de Marketing

.

Crie campanhas publicitárias de alto impacto rapidamente, localizadas para diferentes mercados e idiomas para maximizar o ROI global.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos de vídeo com IA?

A HeyGen permite que você crie vídeos de qualidade de estúdio sem esforço, aproveitando a IA avançada, incluindo a geração de avatares digitais impressionantes e utilizando uma vasta biblioteca de modelos prontos. Você pode personalizar vídeos de IA com elementos da sua marca e gráficos ricos para dar vida à sua visão criativa.

Quais capacidades multilíngues a HeyGen oferece para conteúdo global?

A HeyGen se destaca como um poderoso gerador de vídeo multilíngue e tradutor de vídeo por IA, suportando mais de 175 idiomas. Ela permite uma localização perfeita ao traduzir qualquer vídeo, gerando legendas precisas e fornecendo clonagem de voz realista para audiências globais.

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeo a partir de texto?

A HeyGen simplifica a produção de vídeo transformando roteiros diretamente em vídeos de IA de alta qualidade. Nossa plataforma automatiza fluxos de trabalho de conteúdo, permitindo que você crie narrações instantâneas e gere vídeos a partir de texto de forma eficiente, aumentando significativamente sua produção de vídeo.

Posso personalizar meus vídeos de IA e avatares digitais com a HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen permite que você personalize seus vídeos de IA e avatares digitais com amplas opções. Você pode criar uma versão digital de si mesmo, personalizar cada aspecto do seu conteúdo de vídeo com gráficos ricos e aplicar controles de marca para garantir uma aparência consistente e profissional.

