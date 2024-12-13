Modelos de Vídeo Tutorial Multilíngue para Alcance Global

Transforme seus roteiros em vídeos tutoriais envolventes e localizados para audiências globais usando nosso recurso avançado de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional detalhado de 1,5 minuto direcionado a desenvolvedores de software e treinadores de TI, explicando um novo conceito de codificação. Empregue o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar perfeitamente a documentação escrita em um guia visual, garantindo precisão técnica. Melhore a compreensão com legendas geradas automaticamente, proporcionando clareza e acessibilidade para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um módulo de treinamento corporativo envolvente de 2 minutos para equipes de marketing internacionais, apresentando as melhores práticas em uma nova campanha global, aproveitando modelos de vídeo tutoriais multilíngues. Utilize a ampla gama de modelos e cenas da HeyGen para estabelecer uma aparência de marca consistente e aproveite os avatares de AI com geração avançada de narração para entregar mensagens localizadas de forma fluida, criando vídeos multilíngues impactantes que ressoam com diversas culturas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 0,75 minuto para comunicadores corporativos introduzindo uma nova política interna, otimizado para várias plataformas. Aproveite a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para enriquecer a narrativa visual sem precisar de ativos externos. Garanta visualização ideal em todos os dispositivos utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, garantindo um resultado polido e profissional para seus vídeos de marca.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Modelos de Vídeo Tutorial Multilíngue

Crie vídeos tutoriais envolventes e localizados para uma audiência global com nosso criador de vídeos de AI e modelos de vídeo multilíngues prontos para uso.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo projetados para tutoriais. Esses modelos fornecem uma base profissional para seu conteúdo, simplificando o processo criativo.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Basta colar seu roteiro de tutorial, e nossa AI converterá seu texto em cenas de vídeo dinâmicas, completas com visuais e narrações.
3
Step 3
Aplique Narrações Multilíngues
Expanda seu alcance gerando narrações multilíngues para seu vídeo. Nosso tradutor de vídeo de AI garante que sua mensagem ressoe com audiências globais através de áudio preciso e com som natural.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de AI
Finalize seu projeto com nosso criador de vídeos de AI. Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo tutorial polido e localizado, pronto para educar e engajar espectadores em todo o mundo.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos para Educação

Transforme assuntos complexos em vídeos tutoriais multilíngues fáceis de entender, tornando a educação acessível e impactante para todos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de AI a partir de um roteiro?

O criador de vídeos de AI da HeyGen permite que você transforme texto em vídeo a partir de um roteiro sem esforço. Basta inserir seu roteiro, e nossa plataforma gera um vídeo profissional com avatares de AI e geração de narração sincronizada. Isso simplifica o processo de geração de vídeo de ponta a ponta.

A HeyGen pode criar vídeos multilíngues para audiências globais?

Com certeza, a HeyGen capacita você a produzir vídeos multilíngues com facilidade. Utilizando nosso tradutor de vídeo de AI e Tradução com 1 Clique, você pode gerar narrações multilíngues e legendas ocultas, garantindo que seu conteúdo ressoe com audiências globais em vários idiomas.

Quais recursos avançados de AI a HeyGen oferece para personalização de vídeos?

A HeyGen oferece recursos robustos de AI para personalização, incluindo uma ampla gama de avatares de AI. Você também pode aproveitar a geração avançada de narração para criar uma narração com som natural, aumentando o engajamento e a qualidade profissional dos seus vídeos sem habilidades complexas de edição.

Como posso personalizar e exportar vídeos com a HeyGen?

O editor de vídeo intuitivo da HeyGen permite uma personalização extensa, desde a incorporação de gráficos ricos até o redimensionamento de proporção de aspecto. Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, você pode facilmente exportar o vídeo em vários formatos, completo com transcrição automática e legendas, pronto para distribuição.

