Desbloqueie o Alcance Global com um Criador de Vídeos Tutoriais Multilíngues

Localize facilmente seus vídeos de treinamento para públicos globais e aumente o engajamento com Texto para vídeo a partir de roteiro com tecnologia de IA.

405/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos para criadores de cursos online, demonstrando a simplicidade de transformar conteúdo escrito existente em aulas envolventes, aproveitando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, com uma narração clara e calma e "Legendas/legendas automáticas" para "localizar conteúdo" de forma eficaz para diversos aprendizes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos voltado para profissionais de marketing, ilustrando o poder do HeyGen como um "criador de vídeos de IA" para criação rápida de conteúdo. Um estilo visual acelerado com música de fundo animada deve destacar como "modelos pré-desenhados" e o extenso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" simplificam o desenvolvimento de campanhas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo polido de 90 segundos para treinadores corporativos, detalhando como o HeyGen oferece soluções de "geração de vídeo de ponta a ponta" para integração de funcionários. O estilo visual deve ser corporativo e profissional, acompanhado por uma narração autoritária, enfatizando a facilidade de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para várias plataformas internas e a eficiência da "criação de vídeo nativa de prompt".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Tutoriais Multilíngues

Crie facilmente vídeos tutoriais profissionais e localizados para engajar públicos globais e melhorar os resultados de aprendizagem em diversos grupos linguísticos.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha a partir de uma biblioteca de "modelos pré-desenhados" para configurar rapidamente a estrutura e o estilo visual do seu tutorial, garantindo uma aparência profissional desde o início.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Preencha suas cenas com seu roteiro e aumente o engajamento escolhendo entre vários "avatares de IA" para apresentar suas informações de forma clara.
3
Step 3
Gere Versões Multilíngues
Aproveite a "Geração de narração" avançada para traduzir e dublar automaticamente seu tutorial, expandindo seu alcance para diversos públicos linguísticos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Utilize "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para otimizar seu vídeo para diferentes plataformas, garantindo que seu tutorial de alta qualidade esteja pronto para distribuição global.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Educacionais Complexos

.

Transforme assuntos complexos em vídeos tutoriais multilíngues claros e compreensíveis, melhorando a compreensão e os resultados de aprendizagem para qualquer tópico.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo envolvente?

HeyGen é um avançado criador de vídeos de IA que simplifica a geração de vídeos de ponta a ponta. Os usuários podem transformar texto em vídeo a partir de um roteiro usando avatares de IA realistas e modelos pré-desenhados, acelerando significativamente a produção de conteúdo.

O HeyGen pode ajudar a localizar conteúdo de vídeo para públicos globais?

Com certeza. O HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos tutoriais multilíngues, permitindo que os usuários localizem conteúdo de forma eficiente. Ele suporta narrações multilíngues, facilitando o alcance e o engajamento de diversos públicos globais com vídeos de treinamento personalizados.

Quais vantagens os modelos pré-desenhados do HeyGen oferecem para criadores de conteúdo?

Os modelos pré-desenhados do HeyGen oferecem um início significativo para criadores de cursos online e empresas que precisam de conteúdo rápido. Esses modelos garantem consistência e profissionalismo, permitindo que os usuários se concentrem em narrativas envolventes para seus vídeos de treinamento e aumentem o engajamento no treinamento.

O que torna o HeyGen uma solução eficaz para criar vídeos de treinamento profissional?

HeyGen é um criador de vídeos de IA eficaz para vídeos de treinamento profissional, oferecendo recursos como avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro. Ele fornece uma solução econômica para treinamento empresarial, capaz de produzir conteúdo de alta qualidade pronto para integração em LMS.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo