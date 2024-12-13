Gerador de Vídeos de Treinamento Multilíngue: Crie Conteúdo Global Rápido

Crie rapidamente vídeos de treinamento de funcionários envolventes para um público global com poderosos avatares de IA, otimizando seu fluxo de trabalho e aumentando a economia de custos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional dinâmico de 60 segundos direcionado a corporações globais e departamentos de L&D, mostrando a geração perfeita de vídeos de treinamento multilíngues para sua força de trabalho diversificada. Visualmente, apresente diferentes apresentadores virtuais falando vários idiomas fluentemente, mantendo um tom de áudio informativo e acolhedor. Esta demonstração deve apresentar de forma proeminente a robusta capacidade de geração de narração do HeyGen, provando como é fácil se comunicar em mais de 280 idiomas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional conciso de 30 segundos voltado para pequenas empresas e criadores de conteúdo, ilustrando a rapidez e simplicidade de transformar um roteiro em um vídeo de treinamento profissional. O estilo visual e de áudio deve ser rápido, direto e altamente eficiente, enfatizando a configuração rápida e resultados imediatos. O vídeo deve sublinhar a função de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen, permitindo atualizações rápidas de conteúdo e guias de instrução.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de vitrine envolvente de 50 segundos para equipes de marketing e comunicações internas, destacando como a plataforma de vídeo de IA do HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento de funcionários visualmente atraentes e acessíveis. Empregue uma estética visual elegante e moderna com modelos personalizáveis e áudio nítido e claro, garantindo acessibilidade por meio de legendas integradas. Esta peça deve enfatizar a utilidade dos Modelos & cenas do HeyGen juntamente com seu recurso de Legendas para conteúdo polido e inclusivo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento Multilíngue

Crie sem esforço vídeos de treinamento profissionais, movidos por IA, em vários idiomas, tornando seu conteúdo acessível e envolvente para uma força de trabalho global.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo de treinamento. Nossa plataforma usa seu texto para gerar cenas iniciais de vídeo, aproveitando o Texto-para-vídeo a partir de roteiro para dar vida à sua mensagem.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca. Personalize sua aparência e estilo para combinar com o tom do seu vídeo de treinamento, garantindo um apresentador virtual consistente.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas Multilíngues
Expanda seu alcance gerando automaticamente vozes de IA e legendas em mais de 280 idiomas. Basta selecionar os idiomas desejados para criar conteúdo de treinamento verdadeiramente global com Dublagem de IA.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de treinamento multilíngue esteja completo, utilize nosso redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para prepará-lo para qualquer plataforma. Integre ou compartilhe diretamente com seu público de forma perfeita.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Educacional Especializado

Produza facilmente vídeos de treinamento claros e envolventes para assuntos complexos, como tópicos médicos, melhorando a compreensão e os resultados de aprendizado.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento de funcionários envolventes sem habilidades prévias de edição?

O HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de treinamento de funcionários de alta qualidade e dinâmicos sem esforço. Com ferramentas intuitivas, você pode aproveitar avatares de IA e converter texto em vídeo, eliminando a necessidade de expertise em edição complexa para criar conteúdo profissional.

Que tipo de avatares de IA e apresentadores virtuais o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA e apresentadores virtuais que dão vida aos seus roteiros. Esses apresentadores movidos por IA podem ser integrados perfeitamente aos seus vídeos, oferecendo uma presença profissional e consistente na tela.

O HeyGen pode gerar vídeos de treinamento multilíngues para uma força de trabalho global?

Absolutamente, o HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA robusta projetada para gerar vídeos de treinamento multilíngues com facilidade. Nossa tecnologia suporta vários idiomas, garantindo que sua mensagem alcance efetivamente um público global diversificado por meio de vozes de IA profissionais e capacidades de tradução.

É possível transformar roteiros de texto em vídeos completos de IA usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen é um gerador de vídeo de IA avançado que simplifica a transformação de roteiros de texto em vídeos de IA polidos. Basta inserir seu texto, e a plataforma do HeyGen criará um vídeo completo com avatares de IA e narrações sincronizadas.

