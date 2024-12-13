Modelos de Vídeo de Treinamento Multilíngue para E-Learning Global

Localize facilmente seus vídeos de e-learning com Atores de Voz de IA e geração de narração perfeita, alcançando qualquer público global.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos apresentando um novo recurso de software para uma base de clientes global, com explicações claras e concisas. O estilo visual deve ser elegante e focado em tutoriais, incorporando gravações de tela e gráficos limpos, enquanto o áudio apresenta uma narração nítida e legendas/opcionais em vários idiomas para melhorar a acessibilidade. Este vídeo enfatiza os recursos de localização, garantindo que todos os usuários compreendam a atualização, criado de forma eficiente usando as capacidades de texto para vídeo e legendas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos oferecendo '5 Dicas Rápidas para Produtividade Remota' para equipes distribuídas. O estilo visual deve ser acelerado, visualmente estimulante com sobreposições de texto animado e imagens de arquivo relevantes de uma biblioteca de mídia, complementado por um Ator de Voz de IA amigável e animado. Este conteúdo envolvente é projetado para fornecer conselhos rápidos e acionáveis, aproveitando ao máximo a geração de narração e suporte de biblioteca de mídia/imagens de arquivo da HeyGen para manter as equipes globais motivadas e conectadas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo abrangente de 90 segundos de comunicação interna anunciando mudanças significativas nas políticas da empresa para funcionários em escritórios internacionais. O tom deve ser autoritário, mas tranquilizador, apresentando um avatar de IA profissional transmitindo a mensagem contra um fundo com a marca, com tradução de roteiro sincronizada e narrações para diferentes regiões. Este vídeo crucial, parte de Programas de Treinamento Global mais amplos, será desenvolvido usando os avatares de IA e recursos de texto para vídeo da HeyGen, garantindo clareza e ampla acessibilidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Modelos de Vídeo de Treinamento Multilíngue

Crie conteúdo de e-learning impactante e localizado sem esforço com ferramentas baseadas em IA, garantindo que seu público global receba treinamento claro e envolvente.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Treinamento
Selecione de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo de treinamento multilíngue pré-desenhados. Esses modelos fornecem uma estrutura fundamental para seu conteúdo de e-learning, economizando tempo e esforço na produção.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Personalize o modelo escolhido adicionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Basta inserir seu roteiro, e os avatares de IA darão vida à sua mensagem com uma entrega expressiva.
3
Step 3
Gere Narrações Multilíngues
Utilize ferramentas baseadas em IA para traduzir seu roteiro e gerar narrações multilíngues precisas. Isso garante que seus vídeos de treinamento sejam facilmente compreendidos por um público global, quebrando efetivamente as barreiras linguísticas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Globalmente
Finalize seus vídeos de e-learning multilíngues e exporte-os em vários formatos e resoluções. Compartilhe seu conteúdo acessível em diferentes plataformas para alcançar todo o público dos seus Programas de Treinamento Global.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conteúdos de Treinamento Complexos

Transforme assuntos complexos em vídeos de treinamento facilmente digeríveis e impactantes, garantindo melhor compreensão e resultados de aprendizagem para todos os públicos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criatividade dos meus vídeos de treinamento usando IA?

A HeyGen capacita você a criar conteúdo envolvente aproveitando Avatares de IA e uma ampla gama de modelos de vídeo de treinamento multilíngue. Você pode personalizar vídeos com cenas e elementos visuais únicos, aumentando significativamente o apelo criativo de seus materiais de e-learning.

Quais capacidades multilíngues a HeyGen oferece para programas de treinamento global?

A HeyGen oferece recursos robustos de localização, incluindo tecnologia de Ator de Voz de IA para tradução de roteiros e legendas e dublagem automáticas. Isso permite a criação eficiente de vídeos de e-learning multilíngues, garantindo que seus Programas de Treinamento Global sejam acessíveis e eficazes em todo o mundo.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de e-learning com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece extensos controles de branding para personalizar vídeos, garantindo que a produção de seus vídeos de e-learning esteja alinhada com a identidade da sua marca. Você pode incorporar seu logotipo, cores da marca e utilizar vários modelos e mídias de nossa biblioteca para criar conteúdo envolvente.

Como as ferramentas baseadas em IA da HeyGen simplificam a produção de vídeos de e-learning?

As ferramentas baseadas em IA da HeyGen simplificam todo o processo de produção de vídeos de e-learning, do roteiro à tela. Recursos como geração de texto para vídeo e Avatares de IA reduzem drasticamente o tempo de criação, facilitando a produção de vídeos de treinamento de alta qualidade e conteúdo de integração de forma eficiente.

