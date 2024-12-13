Gerador de Vídeos de Treinamento Multilíngue para Equipes Globais

Capacite as equipes de L&D a criar vídeos de treinamento de funcionários envolventes e econômicos em mais de 280 idiomas com avatares de IA avançados.

Está tendo dificuldades para oferecer treinamento consistente e multilíngue para suas equipes globais de L&D? Imagine um vídeo profissional e limpo de 90 segundos onde um avatar de IA explica procedimentos complexos de conformidade em vários idiomas. Este vídeo envolvente, direcionado a profissionais de L&D e treinadores corporativos, apresenta geração de narração clara e autoritária que garante que todos os funcionários compreendam as informações-chave, superando barreiras linguísticas sem esforço.

Prompt de Exemplo 1
Revolucione seu processo de integração de funcionários com um vídeo instrucional conciso de 2 minutos, projetado para departamentos de RH e equipes de suporte de TI. Este vídeo visualmente passo a passo, com elementos de compartilhamento de tela e infográficos, pode ser gerado facilmente a partir de um roteiro simples usando as capacidades de Texto-para-vídeo. A narração calma e informativa garante que os novos contratados compreendam rapidamente os procedimentos técnicos essenciais, tornando o treinamento eficiente e escalável.
Prompt de Exemplo 2
Descubra como pequenos e médios empresários e gerentes de treinamento podem criar rapidamente vídeos de treinamento de alto impacto sem gastar muito em um clipe dinâmico de 60 segundos. Este vídeo acelerado, apresentando gráficos modernos e etapas rápidas de criação, destaca como um gerador de vídeo de IA pode produzir conteúdo envolvente de forma econômica usando Modelos e cenas pré-desenhados. Um estilo de áudio animado e entusiástico transmitirá a simplicidade e a rapidez da criação de vídeos para várias comunicações internas.
Prompt de Exemplo 3
Capacite empresas globais e gerentes de conteúdo a atualizar e localizar conteúdo de treinamento sem esforço com um vídeo profissional de 45 segundos. Este vídeo, caracterizado por transições suaves e visuais acessíveis globalmente, demonstra como a geração de narração facilita a dublagem de IA, traduzindo e adaptando materiais existentes para mais de 280 idiomas. Uma voz suave e profissional guiará os espectadores no uso da plataforma HeyGen para aprimorar seus vídeos de treinamento multilíngue, garantindo relevância cultural e amplo alcance.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento Multilíngue

Revolucione o treinamento de funcionários com a criação de vídeos impulsionada por IA, entregando conteúdo consistente e envolvente em mais de 280 idiomas sem esforço.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece elaborando seu conteúdo de treinamento. Utilize a interface intuitiva da plataforma ou o assistente de IA para refinar seu roteiro, aproveitando as robustas capacidades de roteiro-para-vídeo para estruturar sua mensagem de forma eficaz.
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Cena
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca. Projete cenas envolventes usando modelos de vídeo personalizados e uma rica biblioteca de mídia para combinar perfeitamente com a estética do seu módulo de treinamento.
Step 3
Adicione Narrações e Dublagem Multilíngue
Gere narrações de alta qualidade no idioma desejado. Aplique dublagem de IA sem interrupções para traduzir seu vídeo em mais de 280 idiomas, garantindo acessibilidade global para suas equipes de L&D.
Step 4
Exporte e Distribua Seu Conteúdo
Finalize seu vídeo adicionando legendas/subtítulos para melhor compreensão. Exporte seu vídeo de treinamento pronto para compartilhamento para fácil integração em seu LMS ou outras plataformas de aprendizado.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Educacionais Complexos

Transforme assuntos complexos em vídeos claros, envolventes e fáceis de entender, impulsionados por IA, melhorando os resultados educacionais em qualquer área.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos de IA?

O HeyGen capacita a criação eficiente de vídeos utilizando avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo. Ele oferece uma solução de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, transformando roteiros em vídeos profissionais com facilidade.

O HeyGen pode criar vídeos de treinamento multilíngue?

Sim, o HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de treinamento multilíngue, suportando dublagem de IA em mais de 280 idiomas. Isso inclui a geração de legendas e subtítulos precisos, tornando a comunicação global perfeita.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como conversão de roteiro para vídeo sem interrupções, gerando automaticamente narrações e legendas/sincronizadas. Nosso assistente de IA guia os usuários por todo o processo de criação de vídeo, simplificando tarefas complexas.

O HeyGen suporta modelos de vídeo personalizados para branding?

Absolutamente, o HeyGen fornece modelos de vídeo personalizados e controles de branding robustos, incluindo personalização de logotipo e cores. Isso garante que todos os vídeos de treinamento e integração de funcionários estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

