543/2000

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para criadores de conteúdo e pequenas empresas que precisam gerar vídeos promocionais de forma rápida e eficiente. Este vídeo deve usar um estilo visual dinâmico e envolvente, combinado com narrações claras e naturais de IA, para ilustrar como o gerador de vídeo de IA transforma um roteiro básico em um vídeo polido. Enfatize a simplicidade de usar o recurso Texto-para-vídeo do HeyGen para reduzir drasticamente o tempo de criação.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial técnico de 2 minutos para instituições educacionais e departamentos de treinamento corporativo, focando na precisão de legendas e subtítulos multilíngues. O vídeo deve adotar um estilo visual informativo e claro, apresentando conceitos complexos com gráficos fáceis de entender e uma narração gerada por IA sincronizada. Ilustre a capacidade de Legendas/subtítulos do HeyGen demonstrando como adicionar e personalizar legendas em diferentes idiomas de forma fácil, tornando materiais de treinamento acessíveis globalmente através de Dublagem de IA eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo persuasivo de 45 segundos direcionado a agências de marketing e empresas com orçamento limitado, demonstrando como reduzir significativamente os custos de produção. O vídeo deve apresentar uma estética visual rápida e orientada para soluções, combinada com uma narração direta e convincente gerada por IA. Mostre a capacidade de Modelos & cenas do HeyGen, ilustrando como vídeos de qualidade profissional podem ser criados rapidamente, minimizando tanto o tempo quanto o custo sem comprometer a qualidade.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Promocionais Multilíngues

Crie vídeos promocionais envolventes que falam para uma audiência global, transformando sua mensagem com o poder da IA e ferramentas de localização profissional.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu roteiro de marketing no editor. Isso converte instantaneamente seu texto em uma base de vídeo, aproveitando nossa capacidade de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Cena
Selecione entre nossa ampla gama de avatares de IA para representar visualmente sua mensagem. Você pode personalizar ainda mais seu vídeo escolhendo entre nossos modelos pré-desenhados.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas Multilíngues
Gere narrações profissionais em vários idiomas usando nosso recurso avançado de geração de narrações. Melhore a acessibilidade com legendas e subtítulos multilíngues sincronizados.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Promocional
Finalize e exporte seu vídeo promocional. Utilize o redimensionamento de proporção para várias plataformas, garantindo que seu conteúdo esteja otimizado para alcance global e promoções em redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Localize Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos poderosos e multilíngues para construir confiança e expandir o alcance global.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de localização de vídeos para audiências globais?

O HeyGen utiliza capacidades avançadas de Tradutor de Vídeo de IA e Dublagem de IA, permitindo que os criadores localizem seus vídeos promocionais sem esforço. Essa tecnologia garante tradução e sincronização labial perfeitas, fazendo com que seu conteúdo ressoe com audiências globais.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para gerar vídeos de IA a partir de um roteiro?

O HeyGen transforma seu roteiro escrito em um vídeo de IA de alta qualidade usando tecnologia robusta de texto-para-vídeo. Este processo inclui a geração de avatares de IA realistas e narrações de IA sincronizadas, simplificando a produção de vídeos complexos.

O HeyGen pode criar vídeos de marca usando avatares de IA personalizados e controles de branding específicos?

Absolutamente. O HeyGen suporta a criação de Vídeos de Marca profissionais, permitindo que os usuários integrem seus elementos de branding específicos e avatares de IA personalizados. Isso garante consistência visual e reforça a identidade da marca em todo o seu conteúdo de vídeo.

Quais são os benefícios de usar o HeyGen para desenvolver promoções multilíngues em redes sociais?

O HeyGen é um gerador de vídeos de IA ideal para criar promoções envolventes em redes sociais, reduzindo significativamente os custos e o tempo de produção. Ele oferece recursos como legendas e subtítulos multilíngues e uma variedade de Modelos pré-desenhados, tornando suas campanhas mais eficazes globalmente.

