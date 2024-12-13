Gerador de Vídeos de Integração Multilíngue: Treinamento Global Facilitado

Entregue conteúdo de treinamento multilíngue impactante globalmente. Aproveite as narrações de IA para criar vídeos de integração envolventes para sua força de trabalho diversa, economizando tempo e custos.

Desenvolva um vídeo de 1 minuto direcionado a gerentes globais de RH e L&D, mostrando como o "gerador de vídeos de integração multilíngue" da HeyGen utiliza "avatares de IA" para simplificar a criação de conteúdo envolvente. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando avatares diversos transmitindo mensagens em vários idiomas, complementados por "geração de narração" e "legendas" precisas para destacar a capacidade da plataforma de apoiar uma força de trabalho verdadeiramente global com facilidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para tomadores de decisão de TI e líderes de tecnologia de L&D, demonstrando o poder da "automação de vídeo de IA" da HeyGen para criar "vídeos de integração impulsionados por IA" altamente eficazes. O estilo visual deve ser funcional e ilustrativo, apresentando gravações de tela da interface intuitiva e mostrando como a funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes de "integração com LMS", enfatizando a produção mais rápida e a redução do esforço manual por meio de "Modelos e cenas" inteligentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para criadores de conteúdo de treinamento, ilustrando como a HeyGen facilita "Conteúdo de Treinamento Multilíngue" superior através de sua gama de "modelos personalizáveis". A narrativa visual deve ser vibrante, demonstrando edições e ajustes rápidos, enfatizando a flexibilidade de "Modelos e cenas" para "localização de conteúdo" eficaz em diferentes públicos regionais, com foco em entregar um resultado polido pronto para qualquer plataforma via "Redimensionamento de proporção e exportações".
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 1 minuto e 30 segundos direcionado a clientes empresariais com equipes internacionais diversas, destacando o suporte incomparável da HeyGen para "140+ idiomas" na entrega de informações críticas. A apresentação visual deve ser nítida e profissional, utilizando diversas filmagens de arquivo da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para representar várias regiões, enquanto enfatiza a precisão das "legendas" e o fluxo natural da "geração de narração" para garantir precisão técnica e recursos de "localização" eficazes em todos os materiais de treinamento ou comunicação.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração Multilíngue

Simplifique a integração global de funcionários com vídeos multilíngues impulsionados por IA. Crie, localize e compartilhe facilmente conteúdo envolvente em mais de 140 idiomas.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo Principal
Comece colando seu roteiro diretamente na plataforma. Nosso recurso de Texto para vídeo transformará seu texto em cenas de vídeo envolventes, prontas para personalização.
2
Step 2
Escolha Avatares e Vozes de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca. Enriqueça seu vídeo com narrações profissionais de IA, garantindo uma narração clara e consistente.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas Multilíngues
Localize seu conteúdo sem esforço gerando narrações de IA e legendas em mais de 140 idiomas, tornando sua integração acessível a uma força de trabalho global.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Baixe seu vídeo de integração multilíngue finalizado em vários formatos de proporção. Integre-o perfeitamente ao seu Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) para fácil distribuição e treinamento de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Incorpore Conteúdo Inspirador de Integração

.

Gere vídeos motivacionais atraentes como parte da integração para alinhar novos contratados com a cultura e visão da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de integração impulsionados por IA?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo para transformar roteiros em vídeos de integração de funcionários profissionais e envolventes. Esta plataforma de vídeo de IA simplifica a criação de conteúdo, permitindo uma produção mais rápida de conteúdo de treinamento de alta qualidade sem edição de vídeo complexa.

A HeyGen pode suportar a geração de vídeos de integração multilíngue para uma força de trabalho global?

Absolutamente. A HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de integração multilíngue, oferecendo narrações de IA em mais de 140 idiomas e legendas automáticas. Essa capacidade garante que seus vídeos de integração de funcionários sejam localizados e acessíveis para toda a sua força de trabalho global.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para integrar vídeos de integração em sistemas existentes?

A HeyGen oferece capacidades robustas para integração perfeita com LMS e exportação SCORM, facilitando a incorporação de vídeos gerados por IA em seus sistemas de gerenciamento de aprendizagem existentes. A plataforma também suporta transcrição automática de vídeos e gravação de tela para material de treinamento abrangente.

Como posso personalizar os avatares de IA e o visual geral dos meus vídeos de integração com a HeyGen?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo Atores de IA personalizados, modelos personalizáveis e controles de branding para logotipos e cores. Isso garante que seus vídeos de integração impulsionados por IA mantenham uma identidade de marca consistente e proporcionem uma experiência de aprendizado personalizada.

