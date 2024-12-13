Criador de Vídeos de Marketing Multilíngue: Alcance Global

Transforme seu conteúdo de marketing para públicos globais. Utilize poderosas capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para campanhas localizadas impactantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo dinâmico de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que buscam Alcance Global. O estilo visual deve ser envolvente e dinâmico, utilizando gráficos modernos e texto na tela para enfatizar os principais benefícios. O áudio deve ser animado e articulado, acompanhado de legendas automáticas que se adaptam a vários idiomas, demonstrando a capacidade perfeita de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e recursos de Legendas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial técnico de 2 minutos para treinadores corporativos, ilustrando a simplicidade de converter materiais de treinamento em um formato de vídeo multilíngue. O estilo visual deve ser limpo, empregando gravações de tela e infográficos animados para guiar o espectador. O áudio precisa ser informativo e preciso, entregue por uma voz profissional de IA, enfatizando como a geração de Narração e Legendas da HeyGen permite tradução rápida com 1 clique para uma educação abrangente de funcionários globais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional conciso de 45 segundos para agências de publicidade, demonstrando a eficiência de criar Anúncios Multilíngues envolventes. O estilo visual deve ser ousado e moderno, apresentando cortes rápidos entre diversas cenas da biblioteca de Modelos e cenas da HeyGen. O áudio será direto e impactante, impulsionado por um roteiro convincente que pode ser transformado diretamente via Texto-para-vídeo a partir de roteiro, mostrando a rápida localização de conteúdo para marketing.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing Multilíngue

Crie vídeos de marketing profissionais em mais de 140 idiomas com IA de forma fácil. Alcance um público global e lance campanhas localizadas com facilidade.

1
Step 1
Crie Sua Mensagem Principal
Comece colando seu roteiro de marketing no editor da HeyGen. Nosso recurso de Texto-para-vídeo converterá seu texto em uma base de vídeo dinâmica, garantindo que sua mensagem inicial seja clara e envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Enriqueça seu vídeo escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA. Esses apresentadores digitais entregarão seu roteiro com expressões naturais e gestos humanos, tornando seu conteúdo envolvente.
3
Step 3
Traduza para Alcance Global
Expanda seu público instantaneamente com nosso recurso de tradução com 1 clique. Converta facilmente o roteiro e a narração do seu vídeo em mais de 140 idiomas, incluindo legendas automáticas, para campanhas de vídeo verdadeiramente multilíngues.
4
Step 4
Exporte e Lance Campanhas
Uma vez traduzido, utilize o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para preparar seus vídeos de alta qualidade para qualquer plataforma. Agora você está pronto para lançar campanhas localizadas e se conectar com diversos mercados ao redor do mundo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes Localizadas

Apresente histórias de sucesso de clientes de forma convincente globalmente através de vídeos de IA localizados, aumentando a credibilidade e confiança.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza avatares de IA para criar conteúdo envolvente?

A HeyGen emprega tecnologia de IA de ponta para gerar avatares de IA realistas que podem transmitir sua mensagem em mais de 140 idiomas. Essa capacidade técnica permite "vídeos multilíngues" dinâmicos e "campanhas localizadas" sem a necessidade de filmagens tradicionais.

Qual é o processo da HeyGen para conversão de texto em vídeo?

A HeyGen simplifica a "criação de vídeos de IA" convertendo roteiros de texto diretamente em vídeos profissionais com "geração de narração" realista. Esse poderoso recurso de "Texto-para-vídeo" suporta produção rápida de conteúdo, incluindo "Legendas automáticas" e "tradução com 1 clique" para "vídeos multilíngues" em "mais de 140 idiomas".

Como a HeyGen apoia a criação de conteúdo localizado de forma eficiente?

A HeyGen é projetada como um robusto "criador de vídeos de marketing multilíngue" para "campanhas localizadas". Ela oferece recursos avançados como "tradução com 1 clique" em "mais de 140 idiomas" e "Legendas automáticas", tornando fácil alcançar "Alcance Global" com seu "conteúdo de marketing".

A HeyGen pode simplificar o fluxo de trabalho de produção de vídeo para equipes?

Com certeza, a HeyGen é projetada para simplificar todo o fluxo de trabalho de "criação de vídeos de IA" com recursos como um "gerador de roteiros de IA" para conteúdo inicial e "Modelos de vídeo" para inícios rápidos. Sua plataforma também suporta "colaboração em equipe", permitindo que vários usuários contribuam e refinem "conteúdo de marketing" de forma contínua.

