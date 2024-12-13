O Gerador Definitivo de Vídeos de Marketing Multilíngue

Crie conteúdo de marketing envolvente em mais de 140 idiomas com avatares de AI, economizando tempo e custo.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto mostrando como gerentes de marketing e criadores de conteúdo podem aproveitar um gerador de vídeos de marketing multilíngue para alcançar públicos diversos. Adotando um estilo visual dinâmico e profissional, acompanhado por música de fundo animada e uma narração clara e envolvente, este vídeo enfatizará a facilidade de criar campanhas localizadas. Deve destacar a integração dos avatares realistas de AI da HeyGen, que falam qualquer idioma fluentemente, simplificando os esforços de comunicação global.

Prompt de Exemplo 1
Para especialistas em aprendizagem e desenvolvimento corporativo, um vídeo informativo de 90 segundos poderia ilustrar o poder transformador de um gerador de vídeos de AI na produção de vídeos de treinamento eficazes. Este conteúdo deve manter um estilo gráfico limpo e instrutivo, apoiado por uma voz autoritária e música de fundo sutil. É crucial destacar como a geração de narração da HeyGen, combinada com tradução em um clique, converte facilmente o conteúdo em vários idiomas, facilitando o lançamento global de treinamentos.
Prompt de Exemplo 2
Para ajudar proprietários de pequenas e médias empresas a expandir seu alcance global, crie um vídeo instrucional abrangente de 2 minutos em vários idiomas. Esta produção envolvente deve guiar visualmente os espectadores pelo processo de conversão de ideias complexas em conteúdo polido, apresentando demonstrações passo a passo, um narrador amigável e gráficos com temas mundiais. Enfatize a funcionalidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro da HeyGen, demonstrando como os usuários podem personalizar vídeos de AI rapidamente para atender a diversos mercados regionais.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo promocional ágil de 45 segundos, voltado para agências de marketing digital, poderia transmitir efetivamente como a HeyGen ajuda a economizar tempo e custo em projetos de clientes. Com um estilo visual e de áudio elegante, moderno e acelerado, completo com uma narração profissional e efeitos sonoros impactantes, este vídeo deve demonstrar eficiência significativa. Mostre o rápido lançamento de vídeos em mais de 140 idiomas utilizando a vasta biblioteca de Modelos e cenas da HeyGen, aprimorando o serviço ao cliente e a entrega de campanhas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Marketing Multilíngue

Crie facilmente vídeos de marketing envolventes e localizados para públicos globais usando avatares de AI avançados, tradução instantânea e modelos personalizáveis.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo de marketing. Utilize o recurso de texto para vídeo para converter instantaneamente seu texto em conteúdo visual envolvente, pronto para personalização adicional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de AI realistas para ser o rosto da sua mensagem de marketing. Personalize sua aparência e sincronize-os com seu roteiro para uma apresentação profissional.
3
Step 3
Localize Seu Conteúdo
Traduza seu vídeo para mais de 140 idiomas com tradução em um clique. Selecione entre mais de 30 narrações com múltiplos sotaques para garantir que sua mensagem de marketing ressoe globalmente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de marketing multilíngue esteja perfeito, exporte-o no formato e proporção de aspecto desejados. Compartilhe facilmente seu conteúdo localizado em todos os seus canais de marketing para alcançar um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente Globalmente

Mostre histórias de sucesso de clientes de forma envolvente com vídeos impulsionados por AI, comunicando efetivamente depoimentos para um público mundial.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos de AI?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeos de AI que permite aos usuários criar vídeos profissionais sem esforço. Você pode transformar seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de AI realistas e tecnologia sofisticada de texto para vídeo. Isso simplifica todo o processo de produção, do conceito ao resultado final.

A HeyGen pode criar vídeos em vários idiomas?

Sim, a HeyGen oferece robustas capacidades de vídeo multilíngue, suportando mais de 140 idiomas com tradução em um clique. Você pode gerar diversas narrações a partir de mais de 30 opções, completas com múltiplos sotaques, para localizar efetivamente seu conteúdo para públicos globais.

Quais opções de personalização técnica estão disponíveis para vídeos de AI?

A HeyGen oferece extensas opções para personalizar vídeos de AI, incluindo controles completos de branding para logotipos e cores. Você pode aproveitar uma vasta biblioteca de modelos e cenas, realizar edições precisas de texto dentro do seu roteiro e até integrar vídeos com plataformas LMS existentes para implantação sem problemas.

Além da criação básica de vídeos, quais recursos robustos a HeyGen oferece para usuários avançados?

A HeyGen vai além da criação básica, oferecendo recursos poderosos como texto para vídeo preciso a partir de roteiro, geração avançada de narração e legendas/legendas automáticas. Os usuários também se beneficiam de uma extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque e redimensionamento flexível de proporção de aspecto para diversas necessidades de exportação.

