Gerador de Vídeos Multilíngues para RH: Crie Treinamentos Globais Rápido

Transforme roteiros em vídeos de treinamento de RH envolventes instantaneamente. Nosso gerador de vídeos multilíngues para RH oferece poderosas capacidades de texto-para-vídeo.

Imagine um profissional de RH precisando integrar novos contratados em cinco países diferentes. Crie um vídeo envolvente de 90 segundos demonstrando como os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen podem rapidamente transformar um único roteiro de integração em versões em vários idiomas, garantindo uma mensagem consistente e de alta qualidade para um público global com um estilo visual e de áudio profissional e acolhedor.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 2 minutos direcionado a equipes de L&D, mostrando como elas podem converter documentação técnica complexa em vídeos de treinamento de funcionários envolventes. O vídeo deve ilustrar o uso perfeito do recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen combinado com suporte de biblioteca de mídia/estoque disponível, mantendo uma estética visual corporativa informativa, limpa, com uma narração clara e autoritária.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para gerentes de comunicações internas, destacando a eficiência de uma plataforma de vídeo de IA na disseminação de atualizações urgentes da empresa para equipes globais. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e envolvente, enfatizando como o recurso de Legendas/captions do HeyGen facilita a comunicação rápida e acessível através de barreiras linguísticas, com redimensionamento rápido de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas internas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo polido de 1 minuto voltado para equipes de treinamento de produtos, ilustrando como elas podem criar conteúdo sofisticado de Capacitação Interna para novos recursos de software. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA conhecedor, aproveitando Modelos de vídeo personalizados e cenas para entregar uma mensagem profissional e alinhada à marca com uma narração clara e instrutiva, mostrando a versatilidade da plataforma.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Multilíngues para RH

Crie e localize facilmente vídeos de treinamento e integração de RH envolventes para sua força de trabalho global, garantindo comunicação clara em todos os idiomas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de RH
Elabore seu conteúdo e transforme-o instantaneamente em um vídeo envolvente. Nossa plataforma utiliza capacidades de **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** para simplificar o processo de criação, permitindo que você se concentre em sua mensagem para comunicações de RH impactantes.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de **avatares de IA** para apresentar sua mensagem. Enriqueça seu vídeo com vozes realistas e personalize sua aparência para alinhar perfeitamente com suas diretrizes de marca e conteúdo de RH.
3
Step 3
Traduza para Múltiplos Idiomas
Expanda seu alcance global aproveitando recursos avançados para traduzir seu vídeo em **múltiplos idiomas**. Gere narrações profissionais com geração de **Narração** integrada para garantir que seu conteúdo de RH ressoe autenticamente com cada funcionário.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Segurança
Finalize seu vídeo de RH multilíngue e prepare-o para distribuição. Utilize **redimensionamento de proporção de aspecto e exportações** flexíveis para várias plataformas, garantindo que seu conteúdo seja acessível e pronto para **integração LMS** segura ou outros métodos de compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Comunicações Globais de RH

.

Entregue comunicações vitais de RH e mensagens de integração com vídeos impactantes e localizados para conectar e motivar seus funcionários globais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos multilíngues de RH e treinamento?

O HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos multilíngues para RH, aproveitando avatares de IA e dublagem de IA para converter texto em vídeo em vários idiomas. Essa capacidade permite a tradução automática e inclusão de legendas e captions, tornando os vídeos de treinamento de funcionários globais acessíveis e eficientes.

Quais recursos alimentados por IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen é uma plataforma avançada de vídeo de IA que fornece um conjunto de recursos alimentados por IA, incluindo avatares de IA realistas e conversão de texto-para-vídeo a partir de roteiros. Isso simplifica o processo de criação de vídeos para uma variedade de conteúdos, como vídeos de treinamento de funcionários e materiais de integração e RH.

Os vídeos do HeyGen podem ser integrados a Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS) existentes para fácil implantação?

Sim, o HeyGen é projetado para ser uma plataforma de vídeo de IA adaptável, suportando integrações que facilitam a implantação do seu conteúdo de treinamento em ambientes LMS existentes. Isso inclui compatibilidade para exportar vídeos em formatos adequados para SCORM e outras plataformas, garantindo capacitação interna sem problemas.

Como posso manter a consistência da marca ao gerar vídeos com o HeyGen?

O HeyGen permite que você garanta facilmente que seus vídeos estejam alinhados à marca por meio de modelos de vídeo personalizáveis e controles abrangentes de branding. Você pode incorporar o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos visuais, fazendo com que cada vídeo criado com o HeyGen se alinhe perfeitamente com a identidade corporativa.

