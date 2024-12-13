Gerador de Vídeos Multilíngues para RH: Crie Treinamentos Globais Rápido
Transforme roteiros em vídeos de treinamento de RH envolventes instantaneamente. Nosso gerador de vídeos multilíngues para RH oferece poderosas capacidades de texto-para-vídeo.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo conciso de 2 minutos direcionado a equipes de L&D, mostrando como elas podem converter documentação técnica complexa em vídeos de treinamento de funcionários envolventes. O vídeo deve ilustrar o uso perfeito do recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen combinado com suporte de biblioteca de mídia/estoque disponível, mantendo uma estética visual corporativa informativa, limpa, com uma narração clara e autoritária.
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para gerentes de comunicações internas, destacando a eficiência de uma plataforma de vídeo de IA na disseminação de atualizações urgentes da empresa para equipes globais. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e envolvente, enfatizando como o recurso de Legendas/captions do HeyGen facilita a comunicação rápida e acessível através de barreiras linguísticas, com redimensionamento rápido de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas internas.
Crie um vídeo polido de 1 minuto voltado para equipes de treinamento de produtos, ilustrando como elas podem criar conteúdo sofisticado de Capacitação Interna para novos recursos de software. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA conhecedor, aproveitando Modelos de vídeo personalizados e cenas para entregar uma mensagem profissional e alinhada à marca com uma narração clara e instrutiva, mostrando a versatilidade da plataforma.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Alcance Mais Aprendizes em Todo o Mundo.
Expanda suas iniciativas globais de aprendizado e desenvolvimento criando e localizando facilmente cursos de treinamento para forças de trabalho diversas.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Aumente o impacto do seu treinamento de RH entregando conteúdo de vídeo envolvente alimentado por IA que melhora a compreensão e retenção dos funcionários.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen apoia a criação de vídeos multilíngues de RH e treinamento?
O HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos multilíngues para RH, aproveitando avatares de IA e dublagem de IA para converter texto em vídeo em vários idiomas. Essa capacidade permite a tradução automática e inclusão de legendas e captions, tornando os vídeos de treinamento de funcionários globais acessíveis e eficientes.
Quais recursos alimentados por IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?
O HeyGen é uma plataforma avançada de vídeo de IA que fornece um conjunto de recursos alimentados por IA, incluindo avatares de IA realistas e conversão de texto-para-vídeo a partir de roteiros. Isso simplifica o processo de criação de vídeos para uma variedade de conteúdos, como vídeos de treinamento de funcionários e materiais de integração e RH.
Os vídeos do HeyGen podem ser integrados a Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS) existentes para fácil implantação?
Sim, o HeyGen é projetado para ser uma plataforma de vídeo de IA adaptável, suportando integrações que facilitam a implantação do seu conteúdo de treinamento em ambientes LMS existentes. Isso inclui compatibilidade para exportar vídeos em formatos adequados para SCORM e outras plataformas, garantindo capacitação interna sem problemas.
Como posso manter a consistência da marca ao gerar vídeos com o HeyGen?
O HeyGen permite que você garanta facilmente que seus vídeos estejam alinhados à marca por meio de modelos de vídeo personalizáveis e controles abrangentes de branding. Você pode incorporar o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos visuais, fazendo com que cada vídeo criado com o HeyGen se alinhe perfeitamente com a identidade corporativa.