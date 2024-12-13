Desbloqueie o Alcance Global com um Gerador de Vídeos Corporativos Multilíngues

Produza facilmente conteúdo de vídeo multilíngue de alta qualidade e expanda seu alcance global com geração de narração alimentada por IA.

Crie um vídeo explicativo corporativo de 60 segundos, direcionado a gerentes de marketing em corporações internacionais, mostrando como um gerador de vídeos corporativos multilíngues simplifica a comunicação global. O vídeo deve ter uma estética visual profissional e limpa, com uma trilha sonora inspiradora e uma narração clara e autoritária, demonstrando a facilidade de transformar um roteiro em um vídeo completo usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para várias línguas e criação de vídeos multilíngues.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio dinâmico de 30 segundos para redes sociais, projetado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing de redes sociais, ilustrando o poder dos avatares de IA para criar conteúdo envolvente. O estilo visual deve ser moderno e energético, com cortes rápidos e cores vibrantes, complementado por uma narração animada e amigável. Destaque como os avatares de IA do HeyGen podem ser facilmente personalizados para produzir conteúdo de impacto nas redes sociais, capturando a atenção do público instantaneamente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 90 segundos, destinado a equipes de produto e educadores, detalhando os benefícios de um gerador de vídeos de IA para tópicos complexos. A apresentação visual deve ser animada e rica em infográficos, mantendo uma narração clara, conversacional e fácil de entender. Enfatize como a geração de narração do HeyGen, combinada com sua extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque, simplifica a criação de vídeos explicativos abrangentes, tornando o aprendizado acessível e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional criativo de 45 segundos voltado para criadores de conteúdo e educadores online, demonstrando a flexibilidade de modelos de vídeo personalizados para vídeos do YouTube. A estética visual deve ser polida e adaptável, refletindo identidades de marca diversas, com um estilo de apresentação entusiástico e claro. Foque em como os modelos e cenas do HeyGen e o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro capacitam os usuários a gerar rapidamente vídeos de alta qualidade para o YouTube a partir de texto simples, permitindo uma marcação personalizada e consistente em todos os canais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos Corporativos Multilíngues

Crie facilmente vídeos corporativos profissionais e consistentes com a marca, adaptados para públicos globais em apenas quatro passos simples.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo, que formará a base para a geração de vídeos corporativos multilíngues usando a funcionalidade de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Cenas
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo e selecione modelos e cenas apropriados para seu vídeo corporativo.
3
Step 3
Gere Narrações Multilíngues
Utilize o recurso de geração de narração para traduzir instantaneamente seu roteiro em vários idiomas, tornando seu conteúdo acessível globalmente com narrações multilíngues.
4
Step 4
Refine e Exporte Seu Vídeo
Adicione legendas para maior acessibilidade, depois exporte seu vídeo corporativo multilíngue completo no formato desejado, aproveitando o recurso de localização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Depoimentos de Clientes Dinâmicos

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de IA multilíngues e envolventes para construir confiança e demonstrar efetivamente o valor do produto globalmente.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos criativos?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos criativos transformando 'texto em vídeo' com IA avançada. Nossa plataforma atua como um poderoso 'gerador de vídeos de IA', permitindo que os usuários produzam rapidamente conteúdo de qualidade profissional usando apenas um roteiro.

O HeyGen pode criar avatares de IA realistas para meu conteúdo?

Com certeza! O HeyGen capacita os usuários a utilizar 'avatares de IA' realistas para entregar apresentações e mensagens envolventes. Essa capacidade é perfeita para aprimorar a 'criação de vídeos multilíngues', garantindo que seu conteúdo ressoe globalmente.

Que tipos de conteúdo criativo posso produzir com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de 'conteúdo criativo', incluindo 'vídeos do YouTube' envolventes, 'conteúdo dinâmico para redes sociais' e 'vídeos explicativos' atraentes. Oferecemos 'modelos de vídeo personalizados' para agilizar sua produção.

O HeyGen suporta a criação de vídeos de treinamento de IA?

Sim, o HeyGen é uma ferramenta ideal para gerar 'vídeos de treinamento de IA' de alta qualidade e 'apresentações empresariais' impactantes. Nossos recursos robustos garantem experiências de aprendizado profissionais e envolventes para seu público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo