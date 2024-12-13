Criador de Vídeos de Anúncio Multilíngue: Crie Impacto Global

Crie facilmente vídeos de anúncio de produto impressionantes para audiências globais com narrações de IA e edição de vídeo automatizada.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo corporativo conciso de 45 segundos para funcionários internos de filiais internacionais, introduzindo uma nova política da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e informativo, apresentando um avatar de IA amigável transmitindo as mensagens principais. Melhore a acessibilidade aproveitando o recurso "Legendas/legendas" do HeyGen para garantir uma compreensão clara em diversos contextos linguísticos, reforçando o valor de um criador de vídeos de IA para comunicações internas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 15 segundos para redes sociais para promover um próximo evento virtual global, direcionado a um amplo público de potenciais participantes. O estilo visual deve ser dinâmico e vibrante, incorporando cortes rápidos e sobreposições de texto animado chamativas, com uma trilha instrumental animada e em tendência. Aproveite o recurso "Modelos e cenas" do HeyGen para montar rapidamente um vídeo multilíngue de aparência profissional que capture a atenção e impulsione as inscrições.
Prompt de Exemplo 3
Construa um vídeo explicativo claro e informativo de 60 segundos demonstrando um novo recurso do seu serviço, voltado para usuários existentes que podem ter diferentes origens linguísticas. A abordagem visual deve ser limpa e funcional, utilizando gravações de tela ou animações simplificadas para ilustrar os passos, acompanhadas por uma narração gerada por IA calma e amigável. Aumente a clareza e o alcance global aproveitando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para traduzir e gerar conteúdo facilmente para diferentes regiões, tornando-o um criador de vídeos de IA eficaz para educação de usuários.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio Multilíngue

Crie e localize facilmente vídeos de anúncio impactantes para audiências globais, garantindo que sua mensagem ressoe mundialmente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo o texto do seu anúncio. Nossa plataforma converte inteligentemente seu roteiro em cenas de vídeo dinâmicas com a tecnologia de texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Personalize os Visuais
Personalize seu anúncio selecionando entre uma variedade diversificada de modelos e cenas. Ajuste o visual e a sensação para alinhar perfeitamente com sua mensagem e marca.
3
Step 3
Gere Áudio Multilíngue
Expanda seu alcance adicionando facilmente geração de narração em vários idiomas diretamente ao seu vídeo, garantindo que sua mensagem seja compreendida globalmente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Prepare seu vídeo de anúncio para qualquer plataforma com redimensionamento de proporção e exportações. Baixe seu produto final e compartilhe com seu público-alvo em todo o mundo.

Impulsione Treinamentos e Anúncios Internos

Crie anúncios de treinamento atraentes que aumentem o engajamento e a retenção para uma força de trabalho global e multilíngue.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncio multilíngue?

O HeyGen utiliza IA para transformar seus roteiros em vídeos de anúncio dinâmicos e multilíngues, completos com narrações de IA e legendas para audiências globais. Isso permite a edição de vídeo automatizada e a entrega eficiente da sua mensagem em vários idiomas.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para vídeos de anúncio personalizáveis?

O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo, controles de personalização de marca e uma biblioteca de mídia, capacitando você a criar vídeos de anúncio únicos e envolventes. Você também pode utilizar vídeos animados e aprimorar visuais com IA para um toque profissional.

O HeyGen pode converter meu roteiro em um vídeo de anúncio de forma rápida e eficiente?

Com certeza, a plataforma com tecnologia de IA do HeyGen converte eficientemente seu roteiro em um vídeo de anúncio completo, incluindo narrações de IA profissionais e visuais dinâmicos. Isso simplifica o processo de produção de vídeo, tornando fácil gerar vídeos de anúncio corporativo ou de produto.

Como o HeyGen apoia o alcance de audiências globais com vídeos de anúncio?

O HeyGen permite que você crie vídeos multilíngues sem esforço com ferramentas de tradução de IA e legendas multilíngues, garantindo que seu anúncio ressoe com diversas audiências globais. Nossa plataforma otimiza seus vídeos para um amplo alcance e impacto máximo.

